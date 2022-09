A residencia 'Lug I' da Xunta aloxa este curso na cidade de Lugo a 74 estudantes de BAC, FP e grao

O delegado territorial do Goberno galego, Javier Arias, subliña que a volta á normalidade tras dous anos de pandemia permitirá retomar as actividades de convivencia no centro

A residencia xuvenil LUG I , dependente da Consellería de Política Social e Xuventude , aloxa este curso a 7 4 mozos e mozas que cursan estudos de BAC, Formación Profesional e grao na cidade de Lugo.

O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, visitou hoxe as instalacións para coñecer como se está a desenvolver a chegada dos rapaces . “ A volta á normalidade tras dous anos de pandemia tamén está a marcar o inicio do curso nas residencias xuvenís da Administración autonómica, que p revén retomar as actividades de convivencia igual que facían antes das restricións da covid ”, subliñou Arias.

En canto ás prazas cubertas, sinalou que 45 residentes realizan estudos de grao – predominan Maxisterio, con 12 alumnos ; e Veterinaria ou Deseño Gráfico, con 6 cada un –. Outros 1 8 cursan Formación Profesional e 11 están matriculados en BAC.

Ademais, apuntou que destaca a cifra de usuarias mulleres, un 67% – 50 fronte a 24 homes ?. E n canto aos lugares de procedencia, Arias explicou que a maioría dos residentes son galegos : 31 de concellos lugueses, 36 doutras provincias e 7 doutr as localidades españolas como Madrid, Salamanca ou Burgos.

Tamén sinalou que catro das prazas está reservadas para mozas e mozos colaboradores bolseiros, que dispoñen de aloxamento e mantenza gratuítos a cambio de desenvolver labores de dinamización (principalmente de información xuvenil, biblioteca, informática ou deporte, entre outras). Arias agradeceulles a súa implicación xa nestes primeiros días, axudando a que todos se familiaricen co centro.

As residencias xuvenís da Xunta ofrecen durante o ano académico aloxamento e mantenza a mozos e mozas estudantes e desenv o lve n unha serie de actividades e convivencias educativas que buscan fomentar valores sociais, culturais e deportiv o s. Arias tamén subliñou que a Consellería traballa para mantelas nas mellores condicións de uso e destacou entre as obras máis recentes realizadas na LUG I o pintado dos dormitorios das tres plantas e a renovación da instalación eléctrica, realizados o curso pasado.





