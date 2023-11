O Outono Xove da Xunta ofrece estadías de fin de semana con actividades formativas e de lecer para a mocidade

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explica que inclúen manutención e aloxamento en oito albergues xuvenís autonómicos, catro deles na provincia de Lugo

Suman 900 prazas e o prezo é de 25 euros, que se reducen a 18,7 co Carné Xove

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 10 de novembro de 2023

A Consellería de Política Social e Xuventude puxo en marcha a terceira edición do

Outono xove

, que oferta actividades formativas e de lecer para a mocidade galega durante as fins de semana ata o 10 de decembro en oito albergues xuvenís galegos, catro deles na provincia de Lugo.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

O programa suma 900 prazas en 45 quendas divididas en dous grupos de idade, para participantes de entre 14 e 17 anos e para os que teñan entre 18 e 30. Inclúe aloxamento as noites do venres e do sábado e manutención ata o almorzo do domingo, ademais de dispoñer do persoal técnico e o material preciso para o desenvolvemento das actividades. O prezo é de 25 euros, pero por ser membro de familia numerosa ou monoparental e por ser titular do Carné xove aplicarase un desconto do 25%, co que se reduce a 18,75 euros.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitou hoxe o albergue xuvenil Lug II, no municipio de Lugo, que desde esta tarde acollerá aos usuarios de entre 14 e 17 anos inscritos para esta quenda na proposta ‘Lugo Tech’, centrada en actividades de realidade virtual, impresión 3D, estampado en tea, laboratorio de podcast, lasertag ou raid.

Arias explicou que o Outono xove tamén se pode desfrutar nos albergues xuvenís de Area (Viveiro), A Devesa (Ribadeo) e Benigno Quiroga (Portomarín), así como no de Sada (A Coruña), a Residencia de Tempo libre do Carballiño (Ourense), e en Forcarei e As Sinas (Vilanova de Arousa), na provincia de Pontevedra.

A iniciativa ‘Desconectados’, do albergue xuvenil de Area, inclúe un roteiro con interpretación histórico– ambiental do souto da retorta, deporte na praia con material de paddle surf ou un obradoiro de pintura.

‘No corazón da Mariña” desenvólvese na Devesa e ofrece espeleoturismo na Cova do Rei Cintolo, roteiro de interpretación ambiental pola contorna en Mondoñedo, visita a San Cibrao e ao Museo do Mar ou fotoxeolocalización na Praia das Catedrais.

Por último “Aventúrate en Portomarín” consiste en facer un roteiro en bicicleta con visita ás vilas cubertas polo encoro, iniciación ao baile tradicional galego, laser tag, actividades de orientación ou obradoiros de estampación e cianotipia, entre outros.

O delegado territorial lembrou que aínda quedan catro fins de semana para poder asistir a calquera dos campamentos; os participantes serán admitidos por rigorosa orde de chegada dos formularios de inscrición ata esgotar todas as dispoñibles.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando