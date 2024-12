La original felicitación de Navidad del PP de Galicia con Rajoy, Feijóo y... Koldo

Es casi una tradición navideña en Galicia. El PP autonómico se esmera en sorprender cada año con su vídeo de felicitación de Navidad.

Este año, en esa felicitación, vemos a varios líderes y dirigentes del partido no solo en Galicia. Núñez Feijóo aparece en el popular vídeo en el que también hace su aparición Mariano Rajoy que tira de humor nada más arrancar la grabación. Se ve al expresidente del gobierno con una botella de agua de plástico y no duda en explotar su versión más cómica haciendo un guiño al tapón pegado a la tapa de la botella. Esta anécdota se convirtió en viral en pleno Foro La Toja, cuando Rajoy no dudó en criticar esa decisión de la Unión Europea.

Ahora usa ese mismo mensaje, el del tapón de la botella, para el vídeo de los populares gallegos: "No sé si llegaré a tiempo porque hay un tapón en la entrada", asegura Rajoy, botella de agua en mano.

RUEDA, DIRECTOR DE UN CORO EN LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD DEL PP GALLEGO

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, se convierte en director de un coro para desear una feliz Navidad y para demostrar que cuando "los gallegos se unen, Galicia suena muy bien".

El mandatario autonómico ataviado con un jersey navideño blanco y azul, al igual que otros dirigentes del Partido, se va encontrando a lo largo de los minutos de la grabación con diferentes personajes que, durante este 2024, tuvieron relevancia.

mozos de arousa y koldo garcía

Vemos al diputado e integrante de los Mozos de Arousa, Raúl Santamaría, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

Los populares gallegos también se acordaron del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, que quiere "cantar", a lo que Rueda contesta: "Donde tiene que cantar es en otro sitio".

Tampoco falta el líder nacional de los populares y expresidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que, a través del teléfono, ve al coro cantar y asegura que "ese concierto sí que suena bien", con lo que hace referencia al concierto económico catalán.

En el vídeo también aparecen las hijas del presidente autonómico, que siguen el concierto por ordenador, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y los cuatro presidentes provinciales del partido, Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Luis Menor (Ourense) y Luis López (Pontevedra).

Finalmente, llega el mensaje de Navidad de Rueda: "Queremos que esta Navidad suene bien para todos los gallegos. Porque cuando nos juntamos, sonamos muy bien. Y nuestro futuro suena aún mejor. Felices fiestas y próspero 2025".

Rueda también ha mandado un "saludo muy especial y cariñoso" para los afectados por la DANA de Valencia.