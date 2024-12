¿Qué es un mareógrafo? El precioso artilugio que se ha instalado en la Mariña de Lugo

En noviembre se dio a conocer un “mareógrafo funcional” en el puerto de Celeiro, en el ayuntamiento lucense de Viveiro.

¿Qué es esta herramienta? Este mareógrafo o mareómetro ha sido construido con piezas cerámicas de Sargadelos, y está ubicado en la Plaza del Náufrago, junto al edificio de la Cofradía de Pescadores. Este dispositivo es un instrumento que registra los movimientos verticales del mar, es decir, las mareas.

FOTO: RAÚL VILLA Mareógrafo en el puerto de Celeriro (Lugo)

La firma Lages Electrónica ha llevado a cabo el diseño del reloj, un instrumento artístico de cinco metros de altura dotado con dos esferas (reloj y mareógrafo), dotado de termómetro y barómetro. Nuestro experto naval e ingeniero Raúl Villa explica para COPE Galicia que se trata de una pieza única que se ha construido en una columna de hierro de fundición, sobre la que se insertan las esferas artísticas, que al igual que el pie del mareógrafo, se ha realizado en cerámica de Sargadelos para conferirle un valor añadido diferencial y especial. El mareógrafo está dotado con un cuadro de mando y control electrónico con equipos de medición y sondas. Mide un metro y 30 centímetros y está colocado sobre una gran base.

Indica el tiempo en horas para la siguiente marea, la altura que alcanza el nivel del mar y también es didáctico en cuanto a la influencia de la luna y el sol en las mareas

Este tipo de mareógrafo no solo tiene un valor práctico, sino también un valor artístico y cultural, representando el compromiso de la comunidad de la Mariña lucense con la preservación de su patrimonio marítimo. Villa recuerda que la información de los relojes de mareas fue clave para el desarrollo de las comunidades pesqueras y para la seguridad de sus buques y embarcaciones.

En la base de piedra de este mareógrafo o mareómetro se colocarán azulejos con los nombres de los patrones mayores de la Cofradía de Pescadores de Celeiro del último siglo.

En España la red de mareógrafos actual está dotada por once unidades (una en Galicia, en A Coruña), pero hasta ahora uno de los pocos mareógrafos tradicionales de presión existentes en funcionamiento en España (que no registran datos) estaba ubicado en Portugalete (Vizcaya). Fue construido en París y colocado por la Junta de Obras del Puerto en el año 1883, pero a partir de este momento, ya no estará solo.