¿Cuáles son las diferencias entre estiba y carga en un barco?

Una "mala estiba" de la carga de mejillón que traía el bateeiro 'Hermanos Rey' ha podido ser la causa de su hundimiento el día jueves, 12 de diciembre, en el puerto de Meloxo, en el municipio pontevedrés de O Grove. Ese siniestro provocó el fallecimiento del patrón del barco.

Se trataba de una persona "muy reconocida y conocida" en O Grove y "muy vinculada al sector bateeiro", al igual que su hija, "patrona y reconocida en el sector" en la localidad y que tuvo que ser rescatada tras el hundimiento del barco, en declaraciones del Alcalde del municipio, José Antonio Cacabelos.

Así, el regidor ha explicado que las primeras informaciones señalan que el barco se encontraba cerca del puerto de Meloxo y que "parece ser que una mala estiba de la carga que traían del mejillón hizo un corrimiento y provocó el hundimiento del barco". "La verdad es que las condiciones climatológicas eran de las mejores para trabajar en el sector".

El fallecido es un varón de 75 años de edad y los tripulantes rescatados son su hija y su yerno.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE ESTIBA Y CARGA?

Pedimos, una vez más, la ayuda de nuestro experto, el ingeniero naval Raúl Villa.

De forma general se podría considerar que las operaciones de “carga y descarga” de buques abarcan el conjunto de operaciones cuya finalidad consiste en trasladar las mercancías de los muelles a los barcos (y viceversa). Los términos de “estiba y desestiba” se podrían reservar para aquellas otras operaciones llevadas a cabo para la colocación “adecuada” de las mercancías dentro del buque, de modo que no interfieran en las maniobras, no se deterioren, y mantengan el buque estable en las navegaciones. La desestiba sería, por lo tanto, la maniobra inversa a la estiba.

¿Qué significa una “mala estiba de la carga”?

El término “estiba” es un vocablo muy marinero que hace referencia a la colocación adecuada de la carga de un buque durante un viaje. El plan de carga y estiba de un buque es uno de los cálculos más importantes que debe llevarse a cabo antes de salir a navegar. Aunque inicialmente pueda parecer un cálculo simple, la realidad es que no lo es tanto, ya que tenemos la necesidad de que el buque sea estable antes de hacerse a la mar. Hay que pensar que este plan de carga y estiba debe estar diseñado para que además se pueda llevar a cabo una rápida descarga en el siguiente puerto, si es el caso.

Desde un punto de vista jurídico, estiba y desestiba son las operaciones vinculadas a la carga y descarga de mercancías en los buques, que adicionalmente suponen una adecuada colocación y retirada de las mismas, de manera que no se ponga en peligro la seguridad del buque. Por lo tanto, una mala estiba, implica una carga del buque de manera insegura.

¿Cómo se estiba la carga de manera segura?

En la definición de estiba están incluidos los dos aspectos fundamentales: la seguridad y estabilidad del buque, y el cuidado de las mercancías, tanto de las que se cargan, como de las ya existentes en el propio buque. Durante la estiba se deben cumplir las normas relacionadas con la navegabilidad del buque, al mismo tiempo que se debe llevar a cabo la colocación de las mercancías en los lugares adecuados (pensando en su posterior descarga, en las temperaturas que deben soportar en el viaje, en el posible daño que pudieran provocar a otras mercancías, etcétera).

Los buques deben cargarse de manera que salgan del puerto adrizados, es decir, sin escora. Por ello, antes de comenzar la carga es conveniente conocer el estado de los tanques de lastre, porque durante la carga no siempre se puede comenzar por cargar pesos bajos. A medida que se vaya cargando, se podrá ir deslastrando el buque, si es necesario. Además, dichos tanques permitirían adrizar el buque al finalizar la operación, siempre claro está, que la carga realizada no alcance la carga máxima admitida (hay que estudiar el plano de situaciones de carga). En ciertos tipos de buques, por ejemplo los graneleros y mineraleros, esto no suele suponer un problema, ya que llevan mucho peso bajo en el plan de la bodega, lo que les supone el poder navegar con tanques deslastrados.

Por lo tanto, antes de comenzar la carga y estiba de un buque se debe estudiar y planear la forma en que se deben llevar a cabo esas operaciones para que se consiga que el buque quede con unos calados apropiados, para que el barco tenga una buena maniobrabilidad.