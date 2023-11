Máis de 400 estudantes participan este curso nos programas de intercambio entre Galicia e Francia

A través da iniciativa ‘EduFrance’ alumnos de 3º e 4ºde ESO e 1º de Bacharelato participarán nunha estadía nas rexións de Hauts–de–France e Bretagne e viceversa

A este programa súmase ‘Picasso Mob’, co que mozos de 1º de Bacharelato integraranse en centros da rexión académica Bourgogne–Franche Comté



A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades pon en marcha

, unha mobilidade na que 200 estudantes galegos e outros 200 franceses, das rexións académicas Hauts–de–France e Bretagne, participarán este curso neste proxecto de mobilidade. A esta iniciativa, o Goberno galego suma

un novo programa de intercambio entre alumnado de centros educativos galegos e da rexión académica Bourgogne–Franche Comté no que participarán seis estudantes galegos e outros seis de Francia.

O obxectivo destes intercambios escolares é propiciar o coñecemento mutuo das culturas e linguas de ambos países mediante a asistencia do alumnado a centros educativos e a convivencia en familias doutro país. A estratexia Edulingüe 2030 de Linguas Estranxeiras da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades promove este tipo de accións como chave para achegar ao alumnado galego a un contexto internacional real, tanto no ámbito académico como no da convivencia diaria.

micas Hauts–de–France e Bretagne, ambas no pa

s galo.

Durante o período de intercambio, o alumnado galego participante ?entre 10 e 15 escolares por cada centro? deberá asistir ás clases no

gion Académique correspondente e aloxarase na casa dunha familia francesa, e viceversa no caso da viaxe dos estudantes franceses en Galicia. A estancia do alumnado galego en Francia terá unha duración dun máximo de 10 días naturais e poderá desenvolverse en calquera momento do curso 2023/2024.

Os seis alumnos galegos de 1º de Bacharelato participantes no Picasso Mob proceden dos institutos IES de Arzúa, Canido (Ferrol), de Allariz, Johan Carballeira (Bueu) e de Rodeira (Cangas). Aloxaranse durante catro semanas nun domicilio dun estudantes francés, acudindo a clase ao seu centro de ensino. En réxime de reciprocidade, acollerán no seu domicilio e no seu centro de estudos o alumnado francés.

A relación de centros que participarán nestas dúas experiencias, cos gastos de viaxe cubertos pola Xunta, é a reflectida na seguinte táboa





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando