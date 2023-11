Galicia sitúase como a segunda comunidade autónoma con mellores datos de listas de agarda para cirurxías

O tempo medio de espera en Galicia redúcese ata situarse en 66 días, mentres que a media estatal é de 112 (46 días menos que a media española)

O sistema sanitario público tamén presenta por primeira vez os segundos mellores datos no que respecta ás esperas de máis de seis meses para cirurxías, descendendo ata o 3,4% dos casos, moi lonxe dos 17’4% que presenta a media nacional



Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2023

O sistema sanitario público galego sitúase por primeira vez como o segundo con mellores tempos de espera media para acceder a unha intervención cirúrxica dentro do Sistema Nacional de Saúde.

Segundo o último informe publicado nas últimas horas polo Ministerio de Sanidade, cos datos do primeiro semestre do ano, o tempo medio de espera para cirurxías en Galicia é de 66 días, cando a media estatal está en 112 (é dicir, Galicia mantén 46 días menos que a media española). Como mostra da mellora específica na sanidade pública galega, mentres que a media nacional no última ano baixou unicamente nun día (dunha media de 113 días a 112), os datos de Galicia baixan notablemente de 75 días en xuño de 2022 á media actual de 66 días, nove días menos nun ano.

Así, a comunidade galega só se sitúa por detrás de Madrid (45 días) e mellora os datos do País Vasco (68 días), Navarra (75 días), Comunidade Valenciana (79) e Asturias (84).

En canto á porcentaxe de pacientes que agardan máis de seis meses para unha intervención, Galicia mellora os seus propios resultados e convértese no segundo territorio nacional con mellores datos. Así, a cifra descende ata o 3,4% dos casos, soamente contando con mellores datos Madrid (0,6%). Neste apartado, a media estatal máis que quintuplica os baixos datos de Galicia dado que se sitúa no 17,4% dos casos.

A Xunta segue a traballar na procura de acadar os datos de lista de espera históricos do ano 2019, antes da pandemia. Neste sentido, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, agradece o labor e esforzo do conxunto de profesionais do Servizo Galego de Saúde para poder conseguir estes resultados.





