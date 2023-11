Galicia comeza a traballar co fin de crear unha gran fronte común das rexións europeas e do Reino Unido onde o sector marítimo-pesqueiro é estratéxico

O titular de Mar estreita a alianza con Daniel Cueff, o seu homólogo na Bretaña francesa, co que desde o mércores comparte a presidencia do grupo de traballo especializado dos 24 Estados e 150 rexións integradas na CRPM

Alfonso Villares manifestou que desde esta posición se poderá trasladar da mellor forma posible a defensa dunha actividade que é fundamental para a comunidade galega e que o fará sempre da man dun sector canso de vetos e atrancos



, intensificou hoxe os contactos durante e a participación nas sesións durante a segunda xornada da 51ª

Asemblea xeral da Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas (CRPM) que se celebra en Saint–Malo, en Francia, co fin de articular unha gran fronte común do conxunto das rexións europeas e británicas nas que o sector marítimo–pesqueiro é esencial e estratéxico. Esta cita supón unha oportunidade para acadar esta gran alianza, pois a CRPM, que celebra o seu 50 aniversario, agrupa un total de 150 rexións de 24 Estados da UE e do Reino Unido con máis de 200 millóns de habitantes.

O representante da Xunta valorou como fundamental a presencia da comunidade neste gran foro das rexións. “Consideramos moi importante estar aquí nesta conferencia para alzar a voz en nome do noso sector marítimo–pesqueiro, na defensa dos homes e mulleres que viven e queren seguir vivindo do noso mar”, manifestou, algo para o que hoxe son fundamentais “as alianzas como esta, de todas as rexións europeas, co obxectivo común de poñer en valor o labor dos nosos mariñeiros” e a calidade dos seus produtos.

Recordou Alfonso Villares que Europa so produce hoxe o 30% do peixe que consume, polo que é fundamental garantir a soberanía alimentaria e velar porque uns profesionais que se confirmaron como esenciais durante a pandemia e son un exemplo en sustentabilidade sexan recoñecidos desde Bruxelas. “Non se lle poden continuar a poñer vetos e atrancos”, quixo sinalar á Comisión Europea. Tamén destacou que “o feito de copresidir a sección de pesca do CRPM será moi importante porque así poderemos trasladar, da mellor forma e sempre da man do sector, a defensa dunha actividade fundamental para Galicia”.

O titular de Mar mantivo un encontro de traballo co vicepresidente de Mar e Litoral de Bretaña, Daniel Cueff, o seu homólogo na rexión gala coa que, desde o mércores, a comunidade galega comparte a presidencia do Grupo Central de Traballo Marítimo e de Pesca da CRPM, un liderado conxunto e alianza que se quixo reforzar aínda máis nesta reunión, na que tamén estivo presente o presidente do Comité de Pesca de Saint–Malo, Philippe Orveillon, analizáronse os problemas e demandas comúns dos sectores francés e galego, poñendo o foco en cuestións como o alto prezo dos carburantes ou o impacto das limitacións á pesca de fondo impostas pola Comisión Europea.

Existe plena coincidencia entre os líderes pesqueiros na CRPM en que o veto ás artes de fondo nas 87 áreas do Atlántico nororiental ou as restricións para o arrastre que se recollen no plan de acción para a conservación dos recursos pesqueiros, onde falta rigor científico e se deixan de lado as análises sobre o impacto social e económico. Tamén en que o sector precisa de un apoio máis decidido por parte de Bruxelas, en especial ante a crise que se iniciou coa pandemia e agora se mantén coa invasión rusa de Ucraína ou as crecentes tensións en Oriente medio.

Tamén se abordaron os impactos que para a actividade pesqueira e marisqueira está a ter o cambio climático e a importancia da colaboración entre o sector e os organismos e centros científicos para atopar solucións aos problemas xerados no mar, desde as maiores temperaturas da auga aos temporais cada vez máis potentes que castigan a salinidade dos océanos, especialmente en áreas como a de Galicia e as súas rías.

Alfonso Villares retomou a súa axenda na asemblea da CRPM coa asistencia á Comisión do Arco Atlántico, onde se profundou na D

eclaración de Cardiff 2023 que postula a creación dunha macrorrexión Atlántica que para Galicia estaría xustificada e ve prioritaria.

Posteriormente o conselleiro do Mar asistiu á sesión de apertura institucional da gran cita anual das rexións periféricas do vello continente e Reino Unido que contou coa participación do ex–presidente da Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, o ministro grego de Asuntos Marítimos e Política Insular, Christos Stylianides e o secretario de Estado para a Unión Europea, Pascual Navarro, e Gunn Marit Helgesen, presidenta saínte da CRPM (de Vestfold og Telemark, Noruega). Eleni Marianou, secretaria xeral da CRPM, foi a encargada de presentar o informe de actividades da organización.

No programa do responsable autonómico tamén se incluíron visitas a obradoiros, industrias pesqueiras e produtores marisqueiros locais co obxectivo de coñecer máis polo miúdo as similitudes e os retos comúns que existen para os profesionais tanto da Bretaña francesa como de Galicia, co fin de articular solucións conxuntas sempre da man do sector, tal e como apuntou Alfonso Villares.





