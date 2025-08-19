El fuego de Larouco (Ourense) ya es el mayor de la historia de Galicia: 20.000 hectáreas

El incendio en el Concello ourensano de Larouco pasó el Río Sil en más de 15 puntos distintos y entró en Quiroga (Lugo)

El incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, ha batido este lunes un trágico récord. Supera la superficie quemada en Chandrexa de Queixa y se ha convertido, con 20.000 hectáreas arrasadas por el momento, en el mayor incendio forestal de la historia de Galicia.

Según los datos hechos públicos a primera hora de este martes por la Consellería do Medio Rural, la provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios, y en ella han ardido la mayor parte de las casi 72.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.

LA SEGUNDA OLA DE INCENDIOS TRAS 2006

Con esos datos provisionales, esta crisis incendiaria se ha convertido ya en la segunda ola de incendios más letal en la comunidad gallega, solo por detrás de los incendios de 2006 que arrasaron más de 95.000 hectáreas. La superficie afectada por los incendios en 2017, otro año trágico para los montes gallegos, fue de más de 60.000 hectáreas.

En el último parte informativo de la Consellería do Medio Rural, se informa de que permanecen activos siete incendios forestales en Ourense, mientras que otros dos están “estabilizados” y otro más, el de Verín-Mourazos, se ha dado por extinguido.

(EPA) EFE Un bombero forestal observa las llamas del incendio forestal declarado en Oímbra

Las medidas de protección a la ciudadanía siguen vigentes en las zonas afectadas y permanece activada la situación 2 de alerta desde hace casi una semana. Con todo, en las últimas horas no ha habido nuevas evacuaciones y se ha levantado el confinamiento en el hogar residencial de mayores y la vivienda comunitaria de Carballeda de Avia. Durante la noche, en Pentes (A Gudiña), parte de la población decidió irse de forma preventiva por sus propios medios y el resto se confinó.

LOS INCENDIOS MÁS GRANDES DE OURENSE

El fuego más grave en la provincia de Ourense es el que se inició el pasado miércoles en Larouco, en la parroquia de Seadur, y que según las últimas estimaciones ya afecta a unas 20.000 hectáreas, convirtiéndose en el incendio más grande de Galicia. Las llamas afectan, además de al municipio de Larouco, a otros nueve ayuntamientos: Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Carlos Castro/Europa Press Pie de Foto:Voluntarios trabajar para evitar que el fuego se acerque al pueblo, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo

Medio Rural ha informado de que, para su extinción, se han movilizado por el momento (medios acumulados) 34 técnicos, 113 agentes, 154 brigadas, 110 motobombras, 11 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones. Además, en la extinción de este incendio participan también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otra parte, también sigue activo el incendio de Chandrexa de Queixa iniciado en la parroquia de Requeixo el día 8 de agosto, y que acabó uniéndose con otros dos incendios registrados en la parroquia de Parafita y en el municipio de Vilariño de Conso. En total, han estado trabajando para extinguir las llamas, que afectan a unas 17.500 hectáreas, 23 técnicos, 135 agentes, 165 brigadas, 102 motobombas, 15 palas, 14 unidades técnicas de apoyo, 22 helicópteros y 21 aviones, además de efectivos de la UME.

Este incendio está afectando también a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

OTROS INCENDIOS EN OURENSE

Igualmente, siguen activos en la provincia de Ourense el incendio de Oímbra (que se inició el 12 de agosto y días después se unió con un fuego declarado en Xinzo da Limia y se extendió a otros municipios), con 15.000 hectáreas arrasadas, también en el 'top' de los más grandes de Galicia; y el de A Mezquita (que afecta también al municipio de A Gudiña y al de Viana do Bolo, así como a parte de la provincia de Zamora), con 10.000 hectáreas afectadas.

Los medios de extinción trabajan también en incendios activos en Vilardevós (900 hectáreas en la parroquia de Vilar de Cervos y 500 hectáreas en la parroquia de Moailde) y en Carballeda de Avia (que se unió con un fuego declarado en Beade) y que afecta ya a 3.500 hectáreas.

Medio Rural da por estabilizados los incendios de San Cibrao das Viñas, con más de 60 hectáreas afectadas por el momento; el de Montederramo (parroquia de Paredes), con 120 hectáreas; el de Maceda (parroquia de Santiso y Castro de Escuadro), con 3.500 hectáreas; el de Riós (parroquia de Trasestrada), con 20 hectáreas; y el foco de Vilardevós y A Trepa, con 100 hectáreas.

INCENDIOS EN A CORUÑA, LUGO Y PONTEVEDRA

En la provincia de A Coruña ha quedado controlado el fuego en Muxía, en la parroquia de Nosa Señora da O, que afecta por el momento a unas 23 hectáreas de terreno.

En Lugo, se han dado por controlados los incendios de O Saviñao (60 hectáreas), Cervantes (150 hectáreas) y el de A Fonsagrada (150 hectáreas).

Finalmente, en la provincia de Pontevedra, está estabilizado el incendio que afecta a la parroquia de O Sexo en Agolada, con una superficie afectada de 400 hectáreas.