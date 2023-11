O encontro D10! celebra a súa oitava edición co apoio da Xunta para un programa de exhibición, formación e debate arredor do circo

A súa carteleira de espectáculos arranca hoxe no Salón Teatro cunha proposta para a conversa e a reflexión da man do filósofo Xavier Bassas, a creadora AveLina Pérez e a monxa budista Tenzing Ngeyung, xunto cos números circenses de Verticalia

Amer Kabbani, Wes Peden, Cèlia Marcé, Cía. Pepa Plana e La Fam Produccions completan a oferta artística que se desenvolverá ata o domingo 3

A Cidade da Cultura de Galicia acolle desde a semana pasada diferentes laboratorios con recoñecidas figuras internacionais das artes circenses

A Xunta de Galicia apoia a Pistacatro, recente Premio da Cultura Galega en artes escénicas, na organización da oitava edición de D10! Encontro para a formación e innovación no circo , que se desenvolve en Santiago de Compostela ata o vindeiro 7 de decembro arredor dun programa que combina laboratorios de investigación e creación coa exhibición de espectáculos e coloquios.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, e o director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez, acompañaron a organización do evento na presentación que tivo lugar este mediodía no Salón Teatro, espazo onde esta mesma tarde terá lugar a primeira das seis propostas de artes circenses das que o público galego poderá gozar ata o domingo 3.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades comezou a súa intervención gabando o papel de Pistacatro na dinamización desta disciplina na nosa Comunidade, como colectivo que aglutina “toda unha serie de alianzas e de complicidades que está a situar as artes circenses galegas no máis alto do panorama estatal e mesmo internacional”, continuou. Neste sentido, subliñou éxitos fóra das nosas fronteiras como o que acadou con Orquestra de malabares o pasado mes de outubro nos festivais colombianos de Manizales e de Medellín, nos que Pistacatro participou como parte da delegación escénica galega a este país impulsada e coordinada pola Xunta.

“O encontro D10!, que apoiamos practicamente desde a súa primeira edición, revélase como o complemento ideal para seguir marcando a pauta do circo desde Galicia, para compartir todo o acadado e para abrir vieiros de futuro nun oficio que cada vez está a cobrar maior e máis xustificado protagonismo dentro das artes escénicas en xeral”, continuou.

O programa de espectáculos, para o que as entradas están dispoñibles a través dos sistemas de venda habituais de cada espazo, arranca ás 20,00 h. desta tarde no Salón Teatro con Nonsense #Cabaret de pensamento , unha proposta que conxuga os números circenses do Colectivo Verticalia coa conversa para a reflexión que manterán o filósofo Xavier Bassas, a creadora galega AveLina Pérez e a monxa budista Tenzing Ngeyung.

A sede do Centro Dramático Galego acollerá outras tres propostas escénicas: Runa , do artista sirio–catalán Amer Kabbani, mañá mércores; Rollercoaster , do recoñecido malabarista estadounidense Wes Peden, o xoves 30, e Nus , da catalá Cèlia Marcé, o venres 1 de decembro. Ao día seguinte, o Teatro Principal recibirá a tamén catalá Cía. Pepa Plana, Premio Nacional de Circo 2022, con Veus que no veus , mentres que desde a Comunidade Valenciana chegará o domingo 3 ao Auditorio de Galicia La Fam Produccions con Ambulants . Todas estas actuacións terán lugar ás 20,30 h., agás a do domingo, programada para as 18,30 h.

Ao tempo, profesionais das artes escénicas galegas están a participar desde a semana pasada nos diferentes laboratorios que acolle a Cidade da Cultura de Galicia. Da man de prestixiosos nomes do circo contemporáneo internacional, a actividade formativa deu comezo cun obradoiro centrado na internacionalización e a cooperación transnacional con Nicanor de Elia e os integrantes do espazo creativo La Grainierie, procedentes de Francia.

Os artistas alemáns Vivian Friedrich e Stefan Sing serán os encargados de conducir os outros dous laboratorios incluídos no apartado formativo, dentro do que o día 29 se organiza unha charla didáctica con Wes Peden.

D10! Encontro para a formación e innovación no circo

propiciará tamén un espazo para o debate a través dos coloquios do seu Circocafé baixo os títulos É determinante a idade para dedicarse ao circo?, Xerando desde a igualdade e

Como facer un circo máis sostible.





