A directora xeral de Innovación Educativa destaca o módulo bioclimático do IES As Lagoas como unha iniciativa pioneira en Galicia

O proxecto promove a transmisión de valores para un futuro máis respectuoso co medio ambiente

O centro desenvolve o Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía desde o curso 19/20, en colaboración coa Universidade de Vigo e coa Deputación de Ourense



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Ourense, 2 de febreiro de 2023

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, e o delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron esta tarde na presentación do módulo bioclimático do instituto IES As Lagoas, en Ourense. Un proxecto desenvolvido no marco do Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMBach), que comezou a súa andaina no curso 2019/2020 coa colaboración da Universidade de Vigo e da Deputación de Ourense.

A representantes da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destacou o innovador desta iniciativa, “pioneira na Educación Secundaria en Galicia, cuxos obxectivos aseguran a transmisión de valores para un futuro máis respectuoso co medio ambiente e coa sa vida do planeta”. Ademais, puxo en valor o traballo do profesorado na formación destes alumnos, que se ocuparon de xeito case íntegro da planificación e deseño do módulo, contando con recursos externos só para os aspectos máis complexos da construción.

O STEMBach do instituto As Lagoas está orientado á temática da construción, bioclimatización e eficiencia enerxética dos edificios. O módulo bioclimático é o gran proxecto deseñado e realizado por varias promocións de alumnos para poñer en práctica os conceptos e ideas traballados na materia de afondamento en bioconstrución.

Desde o ano 2020 os alumnos de STEMBach das Lagoas desenvolveron varios proxectos en colaboración coa Universidade de Vigo, que deron como resultado a iluminación dunha casa en miniatura con led alimentado pola enerxía mecánica das ondas do mar, a elaboración de pintura sostible, a análise da resistencia de diferentes tipos de madeira ou a instalación dunha placa solar no tellado do instituto, entre outros.

No curso actual, ademais do devandito módulo de bioclimático, colaboran tamén en proxectos arredor da construción e proba dun xerador eólico, análise da degradación das madeiras ao exterior tratadas ou de estudo comparativo de bioconstrucións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando