A directora xeral de Innovación Educativa destaca o labor do CEIP Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas, que amplía a súa biblioteca escolar

O colexio forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia dende o curso 2011–12

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ponteareas (Pontevedra), 26 de outubro de 2023

A Xunta de Galicia colabora na reforma co CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas coa reforma da súa biblioteca escolar. A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participou na inauguración das instalacións, onde destacou “a gran participación” deste centro “en moitas das iniciativas e programas que ofrece a Consellería de Educación”.

O colexio, coñecido popularmente como o CEIP Nº1, levou a cabo a ampliación da súa biblioteca escolar, sumando máis de 30 metros cadrados aos anteriores e facendo posible que este espazo “poida ser agora un entorno agradable, cálido e verdadeiramente educativo” no que se poden deseñar recunchos diversos ademais das zonas de lectura, consulta e traballo documental. “Coa reforma poderanse seguir realizando moitas das iniciativas vencelladas ao Proxecto Anual do centro”, destacou a representante de Educación.

Con 400 alumnos escolarizados, este colexio de Ponteareas participa en programas de seccións bilingües, Edixgal, varios Contratos Programa, no Club de ciencias e robótica e no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia. A este último sumouse o centro educativo no curso 2011–12, participando tamén nos programas de Biblioteca creativa desde o curso 2020–21 e en Clubs de lectura desde o pasado curso.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando