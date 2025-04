Denuncia de un agente de Vigilancia Aduanera en Galicia sobre los narcotraficantes: "Los estamos dejando escapar"

Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), un servicio encargado de combatir el contrabando, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en España, lanzan una dura advertencia: están perdiendo la batalla contra el narcotráfico debido a una alarmante falta de medios humanos, materiales y logísticos. También en Galicia, uno de los principales puntos de entrada de droga al país. Estos agentes trabajan mano a mano con cuerpos policiales y judiciales.

el testimonio de un agente gallego

Un miembro del SVA ha descrito con detalle las carencias con las que trabajan día a día. Se trata de un agente que lleva cerca de 20 años de experiencia en el servicio. Lo más duro del trabajo, nos cuenta, es el desgaste y la difícil conciliación.

“Tenemos operativos de todo tipo, desde abordar veleros cargados de droga hasta entrar en poblados marginales o domicilios vinculados al tráfico de estupefacientes y el blanqueo. Incluso hemos detenido a algún alcalde”, explica el agente. Sin embargo, uno de los problemas destacados es que la plantilla está envejecida y resulta insuficiente para hacer frente al volumen de trabajo actual: “En Galicia están abordando embarcaciones personas con casi 70 años. Hay trabajo para al menos 200 personas más solo aquí”.

embarcaciones de 20 años frente a f-1 del mar

En las embarcaciones está el otro gran problema grave.

La más nueva en Galicia ronda los 20 años de antigüedad, cuando precisamente esa es la vida útil estimada. Dos embarcaciones han sido retiradas recientemente por presencia de amianto, y la única expectativa es recibir otras viejas, trasladadas desde el sur.

La situación de parálisis operativa se agrava por la burocracia: el mantenimiento de las embarcaciones se ha centralizado en Madrid, lo que provoca retrasos de uno a dos meses incluso para reparaciones menores. “Antes, la base tenía su taller de mano cerca y arreglaba un problema en días. Ahora tenemos barcos parados durante meses, dejando desprotegida la costa”, lamenta el agente.

La falta de escáneres en puertos también impide una vigilancia adecuada. Solo se inspecciona entre un 1% y un 3% de los contenedores que llegan, lo que, según los agentes, permitiría detectar muchas más cargas ilegales si hubiera medios suficientes: “Podríamos estar 24 horas abriendo contenedores y encontrar muchísimo más”.

el csif da la batalla: "exigimos al gobierno reforzar el servicio"

Desde el sindicato CSIF han alzado la voz. “De las seis bases marítimas de Galicia, tres están inoperativas. Dos por posible presencia de amianto y otra por avería desde hace tres meses”, indica el responsable autonómico de Agencia Tributaria de este sindicato. Según sus cálculos, el SVA cuenta actualmente con unos 2.000 efectivos a nivel nacional, y sería necesario duplicar esa cifra para una lucha eficaz contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Además de rejuvenecer la plantilla, Pablo Burgos subraya la importancia de fortalecer la prevención y la investigación patrimonial. Las embarcaciones tienen limitado su tiempo de navegación, una restricción que los narcotraficantes conocen y aprovechan. "Solo se autorizan horas extra cuando hay certeza de delito flagrante. Si hay solo una sospecha, se ordena retirada", explica el sindicato.

Otro aspecto crítico es la ausencia de un plan específico por parte de la Agencia Tributaria para investigar los patrimonios vinculados al narcotráfico. “No hay voluntad política. No se investiga el entorno económico del narco como se debería, ni se exploran figuras fiscales como la ganancia patrimonial o la inversión patrimonial”, denuncian.

CSIF califica de “cicatera” la actuación del Gobierno en esta materia, denunciando que se prioriza el control del gasto por encima de garantizar una respuesta eficaz ante el incremento del narcotráfico. El sindicato reclama medidas estructurales que refuercen de forma permanente los medios navales y humanos destinados a la vigilancia aduanera en Galicia. Así mismo, alerta sobre la necesidad de una mayor actuación sobre el incremento patrimonial del entorno del narcotráfico.

"nunca hubo tanta droga"

La consecuencia de toda esta desprotección es tangible: un aumento notable de la actividad delictiva. "Nunca hubo tanta droga como ahora", asegura el agente. Y el reflejo está en la calle: precios bajos, abundancia de producto y una facilidad de acceso sin precedentes para los jóvenes.

Los agentes del SVA no ocultan su frustración. “¿Se están escapando los narcotraficantes? Pues sí… Más bien los estamos dejando escapar, no porque no queramos actuar, sino porque no tenemos cómo hacerlo. La gente sigue trabajando con compromiso, pero los medios no llegan”.

Aunque las autoridades están al tanto de la situación, los agentes denuncian que no se está actuando con la urgencia que el problema requiere. El foco está puesto ahora en el sur de España, también golpeado por el narcotráfico, pero los agentes advierten: “La alarma social es en toda España. La mercancía entra por todos los puntos."

No basta con mirar hacia un lado y olvidarse del resto porque, sino, la droga no solo entra, se pasea.