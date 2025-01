Cambios en el narcotráfico en Galicia: las consecuencias de la "intromisión" del cártel de los Balcanes y sus nuevos métodos

El periodista Pablo muñoz le ha explicado a Ángel Expósito que la situación en el narcotráfico español está más complicada y más disputada que nunca. Al parecer, las últimas operaciones realizadas allí demuestran que las redes de los Balcanes se están entrometiendo en terreno que redes gallegas controlan, especialmente en transporte de la cocaína hasta tierra. La cosa es que os narcos gallegos no se van a dejar comer el terreno y el peligro de que se desate una guerra de narcos es importante.

NARCOLANCHA

LA EVOLUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO

Al parecer, la mayoría de intercambios de droga llevados a cabo por mafias gallegas se realizaban en alta mar, pero eso está cambiando. Muños ha asegurado que "el tráfico de drogas se ha sofisticado", sobre todo porque "las organizaciones son cada vez más globales". El hecho de que clanes de los Balcanes hayan encontrado su hueco en Galicia, se debe a que "algunas hasta se atreven ya a 'bajar al barro' de los alijos a pie de playa", ha afirmado Muñoz. El gran problema es que "ya no son sólo aliados, sino que se han convertido en competencia".

Este año ha habido dos importantes operaciones desmanteladas contra los cárteles albaneses. Primero, la Policía Nacional desmanteló una organización que pretendía "colar a través del Puerto de Vigo 1.100 kilos de cocaína", camuflando la droga en contenedores de mercancía legal. Y luego, esta misma semana, ha caído otra organización albanesa cuando intentaba desembarcar en la ría de Arousa otra tonelada larga de cocaína. Pablo Muñoz ha dado un detalle clave y llamativo: "los albaneses estaban a pie de playa, algo que no tiene precedentes

CONSECUENCIAS DE LA LLEGADA DE ESTOS CLANES

Pablo Muñoz le ha asegurado a Expósito que el principal problema es que estas mafias de los Balcanes "no sustituyen a las organizaciones locales, que no dejan de operar, por lo que se multiplica el tráfico de drogas". Eso por un lado, pero por otro, también existe cierta preocupación porque, al parecer, los albaneses utilizan "métodos violentos" cuando las cosas no les salen como quieren, y que esto puede traer consigo "un aumento notable de episodios de violencia".

NARCOTRÁFICO TAMBIÉN EN ANDALUCÍA

Muñoz ha sorprendido a Expósito cuando le ha dicho que también está evolucionando el mundo de la droga en Andalucía. "Allí entraba hasta ahora tabaco o hachís, pero las narcolanchas han empezado a remontar el río con cocaína", ha asegurado. La explicación podría ser que este tipo de transporte "se está consolidando como medio de transporte y sus propietarios alternan el traslado de grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos con el de cocaína procedente del mercado latinoamericano"