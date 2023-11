A Declaración de Ribeira Sacra anima a preservar, difundir e poñer en valor o patrimonio cultural vinculado á auga

O responsable de Cultura agradece a dedicación dos profesionais que participan nesta cita que supón revitalizar a candidatura a Patrimonio da Humanidade deste territorio por parte da Xunta

Os especialistas recomendan neste documento seguir promovendo diálogos intersectoriais, foros, encontros e contribucións científicas específicas

Instan tamén a ampliar o coñecemento actual sobre as paisaxes da auga como sitios esteticamente impresionantes que combinan a biodiversidade agrícola con ecosistemas resilientes e un valioso patrimonio cultural



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, asistiu hoxe á lectura da Declaración de Ribeira Sacra sobre o patrimonio da auga: unindo o pasado co futuro no marco do encontro internacional que se celebra ata mañá no Parador de Santo Estevo do concello ourensán de Nogueira de Ramuín ao que asisten unha trintena de expertos de prestixio internacional. A declaración ten por obxectivo preservar, difundir e poñer en valor o patrimonio cultural vinculado á auga.

O responsable autonómico de Cultura agradeceu a dedicación destes profesionais pola súa implicación no estudo e difusión “dun dos nosos maiores tesouros” no proceso de revitalizar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Neste senso, animou a todos os organismos implicados a seguir as súas recomendacións para “demostrar a importancia desta paisaxe marcada pola auga para o patrimonio universal e a riqueza de Galicia”.

“Esta é unha comarca de máis de 180 quilómetros que está intimamente ligada á cultura da auga e que conta cun profundo legado patrimonial, histórico, arqueólogo e etnolóxico que traballamos para poñer en valor e protexer”, afirmou o conselleiro. Faise, tal e como explicou, contando co compromiso de todos os axentes para conseguir que a Ribeira Sacra “sexa hoxe un territorio máis vivo, coidado e recoñecido”.





O documento adoptado hoxe no corazón desta comarca recolle unha vintena de recomendacións entre as que se inclúen a necesidade de seguir promovendo diálogos intersectoriais, foros, encontros e contribucións científicas específicas co fin de preservar o legado desta paisaxe excepcional marcada pola curso dos ríos Sil e Miño. Neste senso, instan a ampliar o coñecemento actual sobre estes sitios esteticamente impresionantes que combinan a biodiversidade agrícola con ecosistemas resilientes e un valioso patrimonio cultural.

En canto á Unesco e a os órganos asesores, a declaración anima a promover a creación de grupos de traballo sobre as paisaxes da auga, intercambiar orientacións, casos de estudo e experiencias para acadar un enfoque inclusivo e a apuntar o papel destes espazos na Unesco incentivando a inscrición de novos elementos tanto nas listas de Patrimonio Cultural Inmaterial como no Rexistro de Boas Prácticas. Ademais, solicítase a apoiar aos diferentes estados a presentar novas candidaturas relacionadas coa auga para acadar unha Lista do Patrimonio Mundial máis representativa, equilibrada e crible.

Por último, os expertos recomendan aos gobernos e administracións públicas identificar e preparar inventarios destas paisaxes e do patrimonio vivo que está presente en cada territorio para fomentar o recoñecemento do seu valor e importancia. Por último, piden crear un marco axeitado que permita as autoridades e comunidades locais actuar en beneficio do seu patrimonio hídrico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando