Confirmado por la DGT: esto es lo que tienes que hacer con los triángulos tras la entrada en vigor de la baliza V-16

Desde el pasado 1 de enero, la normativa de tráfico ha cambiado y la baliza V-16 se ha convertido en el dispositivo obligatorio para la preseñalización de peligro. Ante las dudas que todavía surgen entre los conductores, la jefa provincial de la DGT en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro, ha aclarado las claves de este nuevo reglamento y el periodo de transición que se ha establecido.

Un mes de margen sin denuncias

Victoria Gómez Dobarro ha confirmado que, aunque la obligatoriedad de llevar la baliza en el vehículo está en vigor, se ha concedido un periodo de gracia. Durante este mes, no se denunciará a los conductores por no llevarla, aunque ha insistido en que "la obligatoria es la baliza" y debe estar accesible en el habitáculo del conductor.

¿Qué ocurre con los triángulos de emergencia?

La jefa de Tráfico ha sido tajante al respecto: los tradicionales triángulos de emergencia "no son una alternativa a la baliza". De hecho, ha explicado que, según la norma actual que ya está vigente, si un conductor que no dispone de baliza utiliza los triángulos, estos podrían ser considerados un obstáculo en la vía. Si bien, la DGT ha dado un mes de margen para que, quien dispone de los triángulos, pueda seguir usándolos y no será denunciado por ello.

Sería un obstáculo, se podría denunciar como un obstáculo, pero no se va a denunciar" Victoria Gómez Dobarro Jefa provincial de Tráfico en A Coruña

A pesar de que su uso es técnicamente sancionable, Gómez Dobarro ha matizado la situación. "En teoría, tal y como dice la norma, sería un obstáculo, se podría denunciar como un obstáculo, pero no se va a denunciar", ha asegurado. De esta forma, se busca facilitar la transición definitiva hacia la baliza V-16, que ya es el único dispositivo normativo.

IMPORTANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BALIZA: LAS PILAS

El correcto funcionamiento de la baliza V16 depende de un elemento que a menudo se pasa por alto: las pilas. Hay que prestar atención a su mantenimiento, ya que el dispositivo es inútil sin energía. "Es obligatorio que tenga energía para media hora, por lo menos", nos explica Andrés Tojeiro, maestro de mecatrónica industrial. Las pilas deben tener una vida útil de al menos 18 meses en espera. Por ello, el experto recomienda llevar la baliza con las pilas ya montadas para evitar problemas en una situación de nerviosismo, a pesar del "riesgo mayor de que se descarguen antes".

ESCEPTICISMO ENTRE LOS CONDUCTORES GALLEGOS

El cambio de triángulos a baliza está generando dudas, escepticismo y bastante desconocimiento entre muchos conductores, también en Galicia.

Aunque la mayoría sabe que el dispositivo es obligatorio, muchos lo ven como un gasto más y algunos incluso lo califican de “engaño”, sobre todo por la gran cantidad de modelos disponibles en el mercado y la confusión sobre cuáles están realmente homologados.

Una de las principales críticas es que la obligación solo afecta a España, lo que obliga a quienes viajan por Europa a seguir llevando también los triángulos. Otros conductores reconocen que conocen la fecha límite, pero desconocen las funciones clave que diferencian la nueva V16 de los modelos antiguos.

La mayor brecha de información está en su tecnología: las balizas V16 homologadas cuentan con geolocalización por GPS y se comunican automáticamente con la Dirección General de Tráfico, enviando la posición del vehículo en caso de avería o accidente. Este sistema permite alertar al resto de usuarios de la vía sin que el conductor tenga que salir del coche.