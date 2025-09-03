Caudal Fest 2025: la última gran fiesta del verano vuelve a Lugo por todo lo alto

El Caudal Fest 2025 se prepara para convertir de nuevo a Lugo en la capital musical de Galicia durante los días 19 y 20 de septiembre. Con un cartel repleto de grandes nombres del panorama nacional, una ocupación hotelera que ya roza el 100 % y un impacto económico que supera los 17 millones de euros, el festival promete romper todos sus récords.

Un cartel que atrae a miles de asistentes

Duncan Dhu, The Rapants, Carolina Durante, Melendi o Love of Lesbian son solo algunos de los artistas que actuarán en esta séptima edición, que se celebra en los jardines del Pazo de Ferias y Congresos de Lugo. Esteban Girón, responsable de comunicación del festival, asegura que la cita se ha consolidado como “la última gran fiesta del verano” y que volverá a reunir a más de 20.000 personas diarias.

“Ya somos decenas de miles los que estamos confirmados”, apunta Girón. Caudal Fest es ya el tercer festival de Galicia en términos de asistencia y sigue creciendo gracias al apoyo del público local y del creciente interés desde otras regiones.

Bring The Noise Cartel por días del Caudal Fest 2025

Un público diverso y sin etiquetas

Uno de los factores clave del éxito del Caudal Fest es su apuesta por un cartel musical sin etiquetas. En sus escenarios han convivido el rock de Extremoduro, el pop de Dani Fernández o el ritmo de Estopa y Melendi. “El público no entiende de géneros o etiquetas, sino de música que le gusta”, afirma Girón, destacando que el equipo del festival estudia las tendencias y peticiones del público para diseñar la programación.

Xunta Xunta y Ayuntamiento de Lugo presentaron a los primeros cabezas de cartel del Caudal Fest 2025

Además, el perfil del asistente también ha evolucionado. Si bien el 40 % del público procede de Lugo, un 30 % llega de otras provincias gallegas y otro 30 % viaja desde fuera de Galicia, principalmente desde Castilla y León y Madrid.

Un motor turístico y económico para Lugo

El impacto del Caudal Fest va mucho más allá de la música. Según sus organizadores, el festival generará este año un impacto económico directo de 17 millones de euros, además de crear 1.000 empleos directos y otros tantos de forma indirecta. La ocupación hotelera está completa desde hace meses, confirmando que el evento es ya un agente turístico de primer nivel para la ciudad.

También destaca el impacto mediático, que ya supera los 10 millones de euros en repercusión nacional e internacional. “La ciudad se viste de festival”, resume Girón, con orgullo, al hablar del ambiente que se vive ese fin de semana en Lugo.

Con estas cifras y un ambiente imbatible, el Caudal Fest se confirma como una de las citas imprescindibles del calendario musical en Galicia y en España.