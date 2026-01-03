El museo más pequeño de A Coruña recupera los juguetes que marcaron a una generación: esta es su ubicación

Es el museo más pequeño de A Coruña y apenas ocupa 11 metros cuadrados. Se llama O Museo Pequeno, y estos días muestra una nueva exposición que promete un viaje a la infancia de los años 60 y 70. Bajo el título 'En un país multicolor', la muestra rinde homenaje a los juguetes que marcaron a toda una generación de españoles y se puede visitar en una vitrina situada en las galerías de la calle Real.

Un dormitorio de los 70

La exposición, que está abierta hasta el 6 de enero, Día de Reyes, reúne cerca de un centenar de objetos que recrean el dormitorio de una niña de la época, con su cama, mesilla y mesa de trabajo. Sobre esta mesa irán rotando diferentes temáticas, como 'Juguetes de los hermanos' o 'Haciendo los deberes', según informa la propia organización en la página web de O Museo Pequeno.

Noela Bao Los Madelman no faltan en la exposición de A Coruña

Entre las piezas expuestas se encuentran muñecas de Famosa, Toyse o Jesmar, juegos de mesa como los míticos Juegos Reunidos Geyper y Magia Borrás, y juguetes de construcción como Tente o Exín Castillos. La mayoría de los juguetes son de manufactura española, aunque la colección también incluye piezas de Francia, Alemania, Japón o Estados Unidos.

Un espacio para la experimentación

O Museo Pequeno es un proyecto fundado por la artista y comisaria Mar Abella, con más de treinta años de experiencia en gestión cultural. Su misión es ofrecer una plataforma para la experimentación artística a creadores de cualquier procedencia, ya que, según sus responsables, están "abiertos a todo tipo de técnicas y narrativas". El espacio funciona como un escaparate en el Centro Real 86 de A Coruña.

Noela Bao Muñecas de Los Ángeles de Charlie

La visión del museo es "explorar temas artísticos e/o históricos; del pasado, del presente, e incluso de un futuro imaginario". Entre sus proyectos de interés se incluyen propuestas sobre las tradiciones y artesanía de Galicia, historias sobre la emigración gallega y la diáspora, o la conservación de la naturaleza. También se busca dar visibilidad a experiencias de mujeres o gentes de diversas culturas.

Visible para todos

Una de las particularidades de O Museo Pequeno es que no se puede entrar en él; la instalación se observa desde el exterior de la galería comercial. Los fundadores lo dejan claro en su web: "No se entra en o museo pequeno". Por esta razón, el arte está a la vista durante las horas de apertura del centro, con iluminación específica de 10:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo.

Noela Bao Así son las galerías de la Calle Real de A Coruña

Este proyecto, que se ofrece de forma gratuita tanto para los artistas como para el público, busca enriquecer el panorama cultural de la ciudad. Al estar ubicado en una galería comercial, su acceso está sujeto al horario del Centro Real, que suele cerrar los domingos y festivos, por lo que se recomienda confirmar la apertura antes de la visita.