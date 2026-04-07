Más de 750 hectáreas quemadas en menos de 12 horas en Galicia

El incendio forestal que se inició en la tarde de ayer en Ponteareas (Pontevedra) ha quedado estabilizado a las 8 de esta mañana. El fuego ha arrasado cerca de 600 hectáreas y se ha extendido a los municipios vecinos de Pazos de Borbén y Mos.

En una entrevista en COPE Galicia, la alcaldesa pontareana, Nava Castro, ha explicado que la alarma saltó a las dos y media de la tarde en "un sitio muy concreto y pequeño". Sin embargo, ha añadido que "cuando ya llegaron allí los bomberos, pues con el viento ya se fue expandiendo". La rápida propagación obligó a declarar el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a viviendas en Pazos de Borbén, aunque fue desactivado a última hora de la noche.

Cuando llegaron allí los bomberos, con el viento ya se fue expandiendo" Nava Castro Alcaldesa de Ponteareas

Amplio operativo de extinción

Durante la tarde, los bomberos urbanos tuvieron que desalojar a una mujer de su vivienda en la parroquia de Padróns, como medida de precaución. Castro explicó que afortunadamente, "no afectó a la vivienda y la señora volvió a su casa". La alcaldesa ha querido agradecer el "despliegue total y absoluto" de medios por parte de la Xunta para frenar el avance del fuego, donde han participado 4 técnicos, 17 brigadas, dos unidades aerotransportadas, cuatro aviones y cinco helicópteros.

Castro también ha destacado la "profesionalidad" de los bomberos urbanos, que "estaban situados en las zonas cercanas a las viviendas por si era necesaria su intervención".

Origen y labores de prevención

Sobre el origen del fuego, la alcaldesa ha preferido no especular, aunque ha confirmado que desde Medio Rural se ha indicado la existencia de "distintos conatos". "Imagino que se investigará y se sabrá si fue un incendio que por la climatología surgió o si fue intencionado", ha declarado.

En cuanto a la prevención, Nava Castro ha asegurado que su ayuntamiento está siendo "bastante proactivo" y cuenta con una empresa contratada para realizar limpiezas subsidiarias en fincas privadas. Finalmente, la regidora ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los propietarios para que mantengan sus fincas limpias, recordando que la negligencia puede tener graves consecuencias: "Cuando la negligencia tiene sus repercusiones, puede afectar no solo al monte, sino a las vidas", ha concluido.

Cuando la negligencia tiene sus repercusiones, puede afectar no solo al monte, sino a las vidas" Nava Castro Alcaldesa Ponteareas

00:00 Volumen Descargar Imagen: Europa Press Declaraciones a Cope Coruña de Pablo Cambón, concelleiro de Protección Civil en A Laracha

150 hectáreas entre Carballo y a laracha

También está estabilizado el fuego que afecta desde la pasada tarde a los concellos coruñeses de A Laracha y Carballo. Se acabaron uniendo y suman según las últimas estimaciones de Medio Rural unas 150 hectáreas. También en este caso se han desplegado efectivos por tierra y desde el aire para hacer frente a este incendio que mantuvo en vilo a la zona durante varias horas este lunes.

En el camping de Javier, tuvieron las llamas a pocos metros. No tuvieron que desalojar, pero estuvieron preparados desde el aviso de un vecino hasta que los helicópteros e hidroaviones dejaron de operar: "por suerte teníamos la carretera que une Carballo con Caión entre el fuego y nosotros", contó a COPE Coruña. Al ser temporada baja, la ocupación del establecimiento es escasa, pero por precaución mandaron "enganchar las caravanas a los coches por si acaso".

En el municipio vecino de A Laracha sí que tuvieron que abandonar sus casas durante algunas horas unos 13 vecinos de cinco viviendas situadas en varias parroquias de Caión. La Guardia Civil los evacuó por precaución pero todos pudieron dormir en casa. Pablo Cambón es el concejal de Protección Civil de A Laracha y explicó que "había dos focos principales y creo que se puede decir que aparecieron más". A este hecho se sumó que la meteorología era propicia para la extensión del fuego: "todo muy seco, había una fina brisa que ayudó a propagar el fuego..."

El edil explicó también que es una zona con mucha vegetación "que da al mar, coge bastante aire lo que ayuda a avivar el fuego" y además es una zona de difícil acceso por tierra. "Sin los medios mecánicos que han venido, complicaría mucho", asegura.

También en este caso se investigan aún las causas del fuego, que podría haberse iniciado en una quema agrícola, actividad que Medio Rural prohibía realizar desde el pasado 26 de marzo y hasta nuevo aviso, precisamente debido a las condiciones meteorológicas adversas.