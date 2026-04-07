La pesadilla de vivir encima de un "after" en el centro de Santiago: "Mi hija sale a la calle con un espray de defensa en la mano"

Hablamos con Esther, vecina del Ensanche de Santiago, sobre la inseguridad en la zona del Stilo

Los vecinos del Ensanche compostelano viven una situación límite por los continuos problemas de convivencia que genera un local de ocio nocturno, el pub Stilo, aunque oficialmente se trata de un café-bar. Esther, presidenta de una de las comunidades de vecinos afectadas, relata un día a día marcado por la suciedad, el ruido y la violencia, que se prolonga "desde el jueves hasta la tarde del domingo".

La situación ha llegado a tal punto que los incidentes son constantes. Esther cuenta cómo el pasado fin de semana su hija no pudo salir del portal porque un hombre estaba tumbado en el suelo, y tuvieron que llamar al 112. El domingo por la tarde, el mismo individuo seguía allí, obligando a los vecinos a apartarle los pies para poder entrar a sus casas.

Peleas, vandalismo y ruido a plena luz del día

El local, que al parecer funciona como un ‘after’ con licencia de cafetería, abre a primera hora de la mañana, sobre las 6.00h. "La gente viene ya muy tarde, muy pasada, y aquí se monta la de Dios en Cristo", lamenta Esther. Los altercados son habituales, con peleas que empiezan dentro y acaban en la calle, gente dando patadas a los coches o suciedad y orines en los portales.

Mi hija va para trabajar temprano y se lleva el spray de defensa en la mano" Esther Vecina de Fernando III el Santo en Santiago

El sentimiento de indefensión es tal que ha obligado a los vecinos a tomar medidas drásticas. Esther confiesa la situación que vive su propia hija: "Te puedo decir que mi hija va para trabajar temprano y se lleva el spray de defensa en la mano". La presidenta de la comunidad afirma que es una "inseguridad tremenda" y que, tras años padeciendo el problema, no ven "ninguna salida".

00:00 Volumen Cerrar Cedido Una de las peleas a las puertas del Stilo en Santiago

Petición directa de cierre al Concello

Los vecinos han mantenido reuniones con la policía y el ayuntamiento, pero denuncian que solo reciben largas. "Dicen que no tienen medios, el otro que no tienen manera", explica Esther, quien asegura que ya tienen el caso en manos de abogados y han instalado cámaras en el portal. La policía, por su parte, conoce de sobra la situación y, según Esther, cuando llama ya le dicen: "sí, sí, ya vamos al Stilo".

Que se lo cierren, porque yo creo que no hay otro remedio" Esther Vecina del Ensanche

Ante la inacción, Esther lanza una petición directa a las autoridades: "Que se lo cierren, porque yo creo que no hay otro remedio". Cuestiona los posibles "intereses" del Concello de Santiago para mantener el local abierto y lamenta la imagen que se proyecta de la ciudad. "Es terrible ver a gente, a lo mejor, desnuda a las 12 de la mañana", concluye.

"NO SE PUEDE CERRAR PORQUE SÍ"

Una petición ante la que ha respondido la alcaldesa de Santiago, Goretti sanmartín, que en una entrevista en el Mediodía de COPE ha asegurado que las actuaciones del Concello están sujetas a la ley y no pueden ser arbitrarias, ya que son "cuestiones que están regladas desde el punto de vista normativo".

El gobierno municipal realiza inspecciones para comprobar si los establecimientos cumplen los criterios que marca la legislación. Según ha explicado la alcaldesa, si se detectan incumplimientos, se puede actuar e incluso cerrar un local, pero siempre dentro del marco legal. Sanmartín fue clara al respecto: "No puedes actuar de manera absolutamente discriminatoria, diciendo, tú, porque sí, cierras un lugar".

La alcaldesa ha subrayado que el objetivo principal es garantizar tanto el derecho a la salud pública como el derecho al descanso vecinal. Ha reconocido, además, que muchas de las actuaciones problemáticas se producen "más fuera del propio local que dentro", lo que desvía el foco de la intervención hacia el espacio público.

Nuestro interés primordial es que haya derecho al descanso" Goretti Sanmartín Alcaldesa de Santiago

Para atajar estos problemas, Sanmartín ha confirmado que se está llevando a cabo un refuerzo policial en la zona. Esta medida se realiza en colaboración con la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que son, según ha recordado, quienes tienen las competencias principales a este respecto.

Finalmente, la alcaldesa ha querido asegurar que seguirán trabajando en esta línea para proteger la convivencia en la ciudad. "No tenga ninguna duda", ha afirmado, antes de concluir que "nuestro interés primordial es que haya derecho al descanso de la gente de Santiago".

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