"Hay que tener cuidado con el ejemplo que damos, los críos muchas veces imitan lo que hacen sus padres con el móvil en casa"

El Gobierno Vasco celebrará el próximo sábado, 18 de abril, el primer Día Sin Móvil en Familia, una iniciativa organizada por el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. La jornada se desarrollará en tres espacios participativos ubicados en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, con el objetivo de favorecer el bienestar emocional, tomar conciencia sobre el impacto del móvil en la convivencia y fomentar una orientación digital positiva.

La iniciativa busca ser "una pausa consciente y voluntaria", en un mundo hiperconectado, "en el que el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca", indican desde el departamento.

Carlos Molina Día sin Móvil

Una preocupación creciente

La consejera Nerea Melgosa ha subrayado que una de las "grandes preocupaciones" de las familias y de la administración es la protección del menor, especialmente ante conductas derivadas del uso abusivo de las pantallas digitales. Ha calificado de "preocupantes" los datos de algunas investigaciones recientes y ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en esta materia.

La consejera ha destacado que la responsabilidad no recae únicamente en el sistema educativo, sino que las familias tienen un papel fundamental. "Lo que queremos hacer es dar herramientas a las familias", ha afirmado, comparando esta iniciativa con otras de apoyo a la parentalidad positiva.

En este sentido, ha añadido que los propios menores ya señalan el abuso de las pantallas como una de sus inquietudes, por lo que es necesario actuar sin culpabilizar y reflexionar como sociedad. "El ejemplo que damos, los aitas y las amas, con las redes sociales también es importante. Los críos muchas veces imitan lo que hacen sus padres con el móvil en casa", ha reflexionado.

Día sin Móvil

Un reto voluntario con recompensa

La actividad, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, invitará a los participantes a depositar sus móviles en bolsas seguras y custodiadas durante unas horas. Los espacios, abiertos de 11:00 a 19:00 horas, estarán atendidos por personal cualificado para generar un clima de confianza y adaptar las dinámicas a la diversidad de familias.

Las familias podrán firmar un compromiso familiar simbólico para priorizar los momentos compartidos, dar ejemplo con un uso responsable de la tecnología, promover actividades sin pantallas y establecer acuerdos claros sobre el uso del móvil.

No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro Día Sin Móvil en Familia

La intervención incorpora elementos que refuerzan la implicación de las familias y favorecen la continuidad del aprendizaje en el hogar. A tal fin, se entregarán dos obsequios simbólicos: una bolsa reutilizable de tela personalizada, que se utilizará para introducir los teléfonos móviles al aceptar el compromiso y que materializa el inicio del reto, y un soporte para teléfonos móviles (caja u otro dispositivo similar) que se entregará a las familias que regresen para completar la experiencia, pensado para que puedan dejar en él los móviles de todos los miembros del hogar y replicar la práctica de desconexión digital.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi, que promueve entornos familiares saludables y un uso equilibrado de las tecnologías. La prevención, detección y educación sobre el uso de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes son fundamentales.

Espacios del Día Sin Móvil en Familia

Los tres espacios participativos en la calle se acondicionarán en el Parque de doña Casilda (Bilbao), la Plaza Okendo junto al Teatro Victoria Eugenia (San Sebastián) y la Calle Postas 2, en la plaza de Los celedones de Oro (Vitoria).

Los puntos están pensados y dirigidos a todas las familias, "con o sin niñas, niños y adolescentes, sea cual sea su forma o composición" y desde ellos se animará a los participantes a que, de manera libre y voluntaria, acepten el "pequeño reto" de depositar por unas horas (acordadas con la familia) los móviles en unas bolsas custodiadas que se encontrarán en los espacios propiamente establecidos.

Los espacios establecidos contarán con personal cualificado con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano, generando un clima de confianza y adaptando las dinámicas a la diversidad de realidades familiares presentes en Euskadi.

Este acompañamiento será imprescindible para extraer información significativa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y promover la toma de conciencia sobre su influencia en la convivencia.