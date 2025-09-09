Tu vida más fácil gracias al VIDOC, la unidad móvil para tramitar el DNI y el pasaporte llega a Foz (Lugo)

Desde hoy tenemos la vida un poquito más cómoda gracias a la posibilidad que se nos abre para tramitar el carné de identidad en Foz (Lugo), en el VIDOC que instalará periódicamente la Policía Nacional al lado del CENIMA

Y qué es un ¿VIDOC ?

Es un Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional. Una unidad móvil con los dispositivos informáticos requeridos para poder realizar este tipo de documentos.

El próximo martes 23 de septiembre se instalará en el Paseo da Ribeira, entorno al edificio del CENIMA. Allí podremos expedir el DNI, el Pasaporte o renovar los documentos sin necesidad de irnos hasta Viveiro (Lugo) o Luarca (Asturias) en su defecto.

primeras citas en septiembre y octubre

El alcalde de Foz, Fran Cajoto explica que también "podemos renovar las claves y certificados de DNI en la máquina que está situada en la Casa do Concello. y ahora también podremos renovar el DNI físico, delante del CENIMA, de momento una vez al mes. Ya está habilitado para pedir citas este mes de septiembre, el día 23 y el mes de octubre que será el día 28. Se van a expedir, cada día, 30 documentos".

Ya puedes pedir cita a través de la página web del Ayuntamiento de Foz o en el teléfono 982.14.00.27, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. También de forma presencial en el registro del Ayuntamiento.

En cuanto al pago de las tasas (12 euros en el caso del DNI, 30 euros en el del Pasaporte) se abonan en el mismo VIDOC en el momento de la renovación. Ojo, tiene que ser en efectivo y llevando la cantidad exacta.