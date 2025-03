Los perros ya disfrutan del 'sitio de su recreo' en este bonito pueblo de Lugo

En los últimos años ha desbancado al niño como protagonistas del hogar y es de justicia que también tenga su espacio de juego. Hablamos del perro, un habitante de la vivienda que ha pasado de ser "uno más de la familia" al "niño bonito de la casa".

COPE El mejor amigo del hombre

Son seres cada vez más mimados y en los que se invierte mucho dinero: el mejor pienso, champús de calidad, cepillos de cerdas ecológicas, casetas de lujo, collares y correas joya y distintos outfits para cada estación del año. En la época de la pandemia, hace ahora un lustro, eran la posesión más preciada, un salvaconducto para pisar la calle. A día de hoy son esos seres por cuya custodia pelean las parejas cuando se rompe la estabilidad del hogar.

Con el paso del tiempo cada vez son más las comodidades que se buscan para los amigos peludos y también es de justicia que no sólo tengan que pasear atados por las calles sin apenas tiempo para cruzar una mirada y un olfateo con sus congéneres. Ellos también necesitan un lugar de espacimiento, 'el sitio de su recreo', y desde este sábado lo tienen en Foz (Lugo).

Un parque canino que se ha habilitado en los últimos meses en una zona privilegiada del municipio, en el mirador desde el que se asoman las letras tipo Hollywood -pero aludiendo a este bonito pueblo costero.

COPE Letras de Foz, en Pico do Castro

Se trata del Parque Canino Pico del Castro, el primero de la Mariña Lucense. En la inauguración, el alcalde, miembros del gobierno municipal, representantes de la Asociación Amigos de los Perros Foz, la Protectora de Animales de Foz, monitores y alumnos de la escuela taller que hicieron posible la recuperación y regeneración de las antiguas instalaciones de gas donde se sitúa el parque. Se trataba de un espacio depauperado que ahora gana en diversión, alegría y pelo...

Las instalaciones de recreo para los cánidos cuentan con 2.000 metros cuadrados de superficie, juegos de agility, fuente (para personas y animales), además de bancos y una marquesina donde resguardarse los dueños de la lluvia, en su caso.

El Parque Canino Pico del Castro está situado en la calle Costa del Castro, al lado de las letras de Foz y frente al cementerio. Un lugar tranquilo y alejado del centro donde pueden disfrutar sin molestar a los vecinos o esas personas que tienen miedo o no les agradan los 'chuchos', que las hay. Allí no molestan y no son molestados por nadie que no sea amante de los animales.