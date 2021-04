¡Últimos días para matricularse en las escuelas infantiles de la Xunta!

La Consellería de Política Social mantiene abierto hasta el próximo 12 de abril el plazo de inscripción para el curso 2021-22 en las nueve escuelas infantiles públicas autonómicas de la comarca de A Mariña, que ponen a disposición de las familias un total de 537 plazas.

El delegado territorial, Javier Arias, explicó que la Xunta de Galicia presta este servicio a través de la Axencia Galega de Servizos Sociais y de la red A Galiña Azul del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

En cuanto a la distribución de las plazas por ayuntamientos, se ofertan 161 en Burela -120 en Rúa do Torques y 41 en Os Castros-, 114 en Foz -61 en Rúa Cervantes y 53 en Virxe da Purificación-, 99 en Nosa Señora do Campo de Ribadeo, 61 en Mondoñedo, 41 en la Casa do Mar de Celeiro, en Viveiro, 41 en O Valadouro y 20 en Alfoz.

Arias apuntó que el próximo curso será el segundo completo en el que se aplique la gratuidad para segundos hijos y sucesivos en las escuelas infantiles de la Xunta y también en las privadas, municipales y de iniciativa social.

También destacó el esfuerzo realizado en los últimos meses por los profesionales de este nivel educativo para lograr que el curso se desarrolle con normalidad y con todas las garantías de seguridad.

Destacó además el buen cumplimiento de las recomendaciones sanitarias por parte de las familias y de los niños y niñas.