El PP de Santiago rechaza la estatua a Moncho Reboiras que se instalará en Carreira do Conde este 18 de abril por "ideologizar el espacio público"

En su habitual reunión semanal de los lunes, la Xunta de Goberno local de Santiago de Compostela aceptaba "a doazón ofrecida ao Concello de Santiago pola Fundación Moncho Reboiras dunha escultura de bronce, coa carga modal da súa colocación e situación nunha zona axardinada situada na rúa Carreira do Conde".

Punto sobre el que no se dieron más detalles en la rueda de prensa posterior a la citada reunión del gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta, aunque apenas 24 horas después fuentes de ese mismo gobierno confirman que ya hay fecha para la colocación de la citada estatua de bronce a tamaño natural que representa al sindicalista y miembro de la UPG (Unión do Povo Galego) muerto por disparos de la policía en Ferrol en 1975.

Será este 18 de abril y será en la calle Carreira do Conde, en un lugar aún sin determinar de esta alargada calle del centro de Santiago, donde quedará instalada la estatua autoría del escultor Carlos Fernández y cuyo coste se ha sufragado a través de la fundación que lleva el nombre del propio homenajeado, después de una aportación popular de fondos que van de los 50 a los 250 euros, según informaba el pasado mes de enero la propia Fundación Moncho Reboiras en su página web.

Una figura "controvertida" y sin vínculo con la ciudad

La noticia ha generado una fuerte oposición por parte del Partido Popular de Santiago. Su concejal José Antonio Constenla ha descrito a Moncho Reboiras como una "figura controvertida", recordando que murió en el tardofranquismo durante "un tiroteo entre ambas partes" con la policía.

Aunque para el concejal, la cuestión clave es si merece ser recordado con una estatua en un espacio público de Santiago, que define como "un lugar de encuentros, un lugar donde todos los vecinos han de sentirse representados, identificados".

Subrayando la nula relación de Reboiras con la capital gallega. "No nació aquí, no vivió aquí, no trabajó aquí, y, desafortunadamente, porque cualquier muerte es absolutamente desafortunada, tampoco falleció aquí", ha señalado Constenla. Que considera que, a diferencia de otras ciudades donde sí existe esa relación, no existen méritos para erigirle una escultura en Compostela.

Lo que está buscando es catequizar el espacio público" José Antonio Constenla Concejal del PP en Santiago

Según el edil popular, la instalación de la estatua responde a una estrategia de "ideologización" por parte del gobierno municipal. "Este gobierno que tiene alergia a la gestión no la tiene a la ideologización y lo que está buscando es catequizar el espacio público", ha afirmado. En su opinión, el gobierno local persigue "blanquear una figura, como poco, controvertida" y aprovecharse del espacio público para sus fines ideológicos.

Olvido de las víctimas de Santiago

José Antonio Constenla contrapone la figura de Reboiras con la de otros "vecinos de esta ciudad" que también fueron víctimas de la represión en la dictadura y que, a su juicio, sí merecerían un reconocimiento. "Ha habido personas fusiladas en la tapia de la del cementerio de Boisaca, hay personas que han sido paseadas en el entorno de Lavacolla y no tienen este reconocimiento", ha recordado.

Y que merecen este reconocimiento, "lo que a mi juicio no ocurre con Moncho Reboiras", como ya puso de manifiesto en la sesión del Pleno municipal del pasado mes de junio cuando el nombre del sindicalista y miembro de la UPG se incluyó en la lista de reconocimientos y distinciones de la ciudad.

Que salió adelante con los votos a favor del Ejecutivo de la nacionalista Goretti Sanmartín (BNG y CA) al que se sumaron los ediles del PSOE y no adscritos.

Por lo que Constenla hace ahora "un llamamiento a otras fuerzas políticas de la corporación para que paremos despropósitos como este", advirtiendo que teme que sea "el primero de otros muchos que nos esperan".