Ribadeo vigila de cerca las playas para retirar los pélets que vayan apareciendo

Ribadeo sigue actuando en los arenales con planificación, con rigor técnico y en coordinación con la Xunta para retirar pélets, tal y como ven haciendo desde el pasado lunes. El alcalde, Dani Vega, subraya que “Ribadeo fue el único Ayuntamiento que actuó eliminando pélets”.

El regidor asegura que “frente a los que hablan mucho y hacen poco Ribadeo vuelve a ser un ejemplo. Nosotros estamos actuando con planificación y con rigor, un trabajo conjunto y de lealtad institucional, que otros parece que no lo entienden o no lo quieren entender para entrar en una provocación constante y animar a la polémica y a no dar soluciones, no creer que las instituciones están para resolver problemas y no para crearlos”.

Vega indica que “Ribadeo vuelve a trabajar codo a codo con todas las administraciones, en este caso con la Xunta, pero lo que nos extraña es que algunos quieren polemizar porque estamos dentro de una precampaña o casi ya en una campaña electoral”.

Utilización política

Al alcalde de Ribadeo le parece “indignante que alguno, que alguna, utilice las instituciones para entrar en un discurso político, bajo la dirección de su partido y de su candidata, y no resuelva absolutamente nada”.

Dani Vega recuerda que “cuándo nos empezábamos el lunes a actuar con la coordinación necesaria con la Xunta de Galicia, parece que para otros Ayuntamientos la contestación era que esperaban que se apuntaran voluntarios o iban a analizar cómo hacer".

Conitnúa explicando que "Ribadeo el lunes a las ocho de la mañana ya estaba retirando pélets, seguimos con esa coordinación y activando un protocolo. Si hay presencia de plásticos, de pélets, automáticamente actuamos, lo retiramos con el material adquirido por el Ayuntamiento y de forma coordinada con la Xunta de Galicia”.

Para el regidor “esto es lo que hacer. El resto es hablar mucho y hacer absolutamente nada. Nos seguiremos bajo esa planificación y ese rigor técnico y colaborando y teniendo esa lealtad institucional con la Xunta de Galicia”.