La Pesca a debate en Burela los días 19 y 20 de mayo

La Fundación Expomar presentó este viernes a bordo del Barco Museo Boniteiro “Reina del Carmen” una nueva edición de sus Xornadas Técnicas y Encontro Empresarial, que se celebrarán el 19 y 20 de mayo en el puerto de Burela para abordar las nuevas dificultades y desafíos que afronta el sector pesquero.

En la presentación participaron el presidente de la Fundación Expomar y alcalde de Burela, Alfredo Llano, el gerente de Expomar, José Manuel González ‘Brais’, y otros miembros del Patronato de la Fundación y representantes del GALP A Mariña Ortegal.

Foro abierto al público

El foro será como siempre abierto al público en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores de Burela y tendrá lugar entre las 16:30h y las 19:30h del jueves 19 de mayo y las 10:30h y las 13:30h del viernes 20. Las jornadas también se podrán seguir online desde la web www.expomar.com.

Las Xornadas Técnicas 2022 contarán con la participación de la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, que inaugurará el evento acompañada por el presidente de la Fundación Expomar y alcalde de Burela, Alfredo Llano.

La primera jornada se titula “Gestión pesquera y mercado europeo” y contará con las intervenciones de Javier Garat, secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche; Ignacio Gandarias Serrano, director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del MAPA; Daniel Voces, director de Europêche; y Pedro Reis, secretario del Consejo Consultivo de Mercados MAC. Esta primera sesión estará moderada por el secretario general del Comité Consultivo de Pesca de Aguas Lejanas LDAC, Álex Rodríguez.

La segunda jornada se celebra bajo el título “Sostenibilidad, salud y comportamientos de compra” y contará con las intervenciones de Cristina Cucullo, mánager del área de consumidor de KANTAR; Gumersindo Feijoo, vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la Universidade de Santiago de Compostela; y Guillermo Aldama, cardiólogo del CHUAC, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. Esta segunda sesión estará dirigida por la secretaria adjunta de CEPESCA, Rocío Béjar.

La clausura de las Xornadas Técnicas 2022 correrá a cargo de la secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz.

ENCONTRO EMPRESARIAL

Por su parte, y previamente a la celebración de las Xornadas, el jueves 19 de mayo por la mañana se celebrará el XXIII Encontro Empresarial de Organizaciones Pesqueras, que reúne cada año a las entidades más representativas de la flota gallega y a las asociaciones profesionales del sector pesquero a nivel nacional.

La reunión de los representantes de la flota volverá a celebrarse de manera presencial en las instalaciones de Armadores de Burela entre las 10:00h y las 14:00h. Al finalizar el evento, como cada año, se harán públicas las conclusiones tomadas durante la reunión.

La Fundación Expomar apuesta decididamente por el mar no solo con la celebración de las xornadas técnicas o el encontro empresarial, sino con otra serie de acciones de apoyo al sector pesquero. Estos últimos años se han dirigido especialmente hacia el ámbito de la salud y el consumo de pescado, como por ejemplo las jornadas sobre nutrición “Come Sano, Come Peixe” en diciembre de 2021 o las jornadas de nutrición y salud mental “Mens Sana in Corpore Sano”, en abril de 2022.

Las Xornadas Técnicas y el Encontro Empresarial están promovidos por la Fundación Expomar, en colaboración con la Diputación de Lugo y la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, y financiadas por el GALP A Mariña Ortegal.