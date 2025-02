El negocio del Carnaval: la fiesta de Don Carnal deja miles de euros en un pequeño pueblo de Lugo

Cuando pasa la Navidad y nos metemos en los meses de enero y febrero la actividad económica baja. La cuesta se hace larga pero el mes de febrero regala una época dorada al comercio en aquellas localidades en las que el Carnaval se disfruta a flor de piel.

miles de euros en disfraces y carrozas

Ejemplo lo tenemos en Foz, Carnaval de Interés Turístico Galego, que moviliza y mucho la economía. Las peñas, comparsas y charangas gastan miles de euros en disfraces y carrozas, al margen de las comidas y bebidas, que también suman.

Javi Chinchón pertenece a la Peña Ñass. Está compuesta por 16 personas, hombres todos. Ellos ponen una cuota mensual de 15 euros y les da para el disfraz y la carroza del día del desfile. Calcula que gastan en total unos 3.000 ó 4.000 euros. "Luego aparte comer y beber que eso también es un gasto considerable".

una ayuda para el pequeño negocio: costureras, mercerías y peluquerías

Fátima Novo es de la charanga Farangullas. Con una media de 80 personas. Ellas necesitan varios trajes para los distintos días. No sabe calcular pero asegura que 100 euros por cabeza no llegan ni para empezar. Y eso que muchos adornos los elaboran ellas o los recuperan de años anteriores. El desembolso económico es grande. Piensa que se beneficia el pueblo en general y también tiendas como mercerías o peluquerías: "Es una fecha muy buena para el pueblo, no sólo en hostelería sino para las mercerías, las tiendas de telas, para todos un poco en general, peluquerías incluso".

En el caso de la Reina del Carnaval 2025, Coral Rey, de la comparsa As Sin Xeito, el gasto es aún mayor porque tiene que estar presente en todos los actos y además destacar. Aquí tiene algo de ayuda del Ayuntamiento. Pero sarna con gusto no pica: "Cada persona invierte bastante dinero pero bueno, es una pasión, es que nos gusta, así que..."

dinero bien invertido

Para Carlota Fernández del Riego, reina del año 2024, de As Trouleiras, es un gasto bien invertido. Ellas gastan una media de 200 euros por persona entre traje, complementos, zapatos y peluquería. Eso es sólo el coste del desfile: "Es un gasto que para la gente que vive el Carnaval va bien invertido y para nosotros es un placer pagarlo y seguir pagándolo muchos años más mientras que pueda".

Una de las personas que se benefician de ese movimiento económico es Pura García, tiene una tienda de decoración y telas en Foz, el negocio se alegra: "Las pandillas llevan bastantes metros de tela, llevan cantidades grandes porque hay pandillas de mucha gente, de ciento y pico personas".

400.000 euros como mínimo

El presidente de la Asociación de Comercio y Hostelería, José Carlos Paleo, calcula que se gastan unos 400 euros por persona. Y en Foz hay un millar de personas que participa activamente en el Carnaval: "Mil y pico personas que participan del Carnaval, entre carrozas, comparsas, grandes y pequeños, la hostelería... nososotros calculamos que entre 300 y 400 euros de media cada persona es lo que se pueden gastar en el Carnaval".

Si multiplicamos 400 euros por persona por las mil del pueblo, tenemos un gasto de 400.000 euros. Seguro que la cifra se engrosa con los cocidos de carnaval, vinos, tapas y cenas varias, además de los dulces típicos, con lo que se benefician también las pastelerías. Y esto sólo con la gente del pueblo... porque luego son miles las personas que se acercan a Foz, bien para participar de los actos bien para disfrutar un rato y tomar algo por allí, el dinero se multiplica. Un intercambio económico que viene muy bien en una de esas épocas tontas del año.