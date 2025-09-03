Llega el homenaje a una lucense desconocida que dejó una profunda huella en la emigración: "Fue pionera en reivindicar los derechos de la mujer"

Una mujer fuera de serie, ilustre maestra, pionera en reivindicar los derechos de la mujer. Hizo su gran labor en Cuba a principios del siglo XX. Se trata de la mindoniense Andrea López Chao que, por fin, recibirá un homenaje en su ciudad de origen. Fue vicepresidenta de la Sociedad Hijas de Galicia en Cuba , creó un hospital para mujeres sin derechos a asistencia sanitaria e fue directora del Centro Gallego Concepción Arenal de la Habana.

En Mondoñedo apenas se tenía noticia de ella, su desconocida labor salió a la luz con los escritos del periodista Martín Fernández Vizoso.

una calle llevará su nombre

Ahora la corporación municipal de Mondoñedo (Lugo) ha acordado dedicarle una calle y también se ha elaborado un documental sobre su vida. Llegar a esta distinción ha supuesto mucho trabajo y esfuerzo para los componentes de la Asociación Abriendo Camino de Amigos del Camino Norte de Santiago que preside Luis Fernández Ansedes.

El responsable de la asociación e impulsor del reconocimiento afirma que le costó "problemáticas de salud, de hecho el año pasado no pude ir a Cuba, supongo que el estrés pasa factura también". Pero él sabía que era un asunto muy importante y tenía que "quedar ahí la huella para todas las mujeres, es única, es una mujer pionera, organizó el primer Congreso Internacional de la Mujer en el año 1923, que luchó por la asistencia sanitaria de las mujeres"

EN EL SENO DE LOS REMEDIOS

El 15 de septiembre se le hará el homenaje en Mondoñedo, en el marco de una edición extra de las Jornadas del Peregrino "Abrindo Camiño" el seno de la festividad de Os Remedios (inauguración de la calle que llevará su nombre, juegos, proyección de un documental y acto oficial con autoridades). Y este jueves se presentan las Jornadas en el sede del Consello de Cultura Galega.

La programación incluye una romería popular en la calle que lleva su nombre, juegos tradicionales, torneo de la llave, actuaciones musicales, pasacalles y la inauguración oficial de la calle Andrea López Chao, que culminará con un acto institucional en el Auditorio Municipal “Pascual Veiga” y con el preestreno de la mediametraje documental Andrea López Chao: El legado de una maestra gallega en Cuba. Además, en esta edición el público podrá disfrutar de la foodtruck de Galicia Sabe Amar, que ofrecerá productos pesqueros de los puertos gallegos a lo largo de la tarde.

La teniente de alcalde de Mondoñedo, Ángeles Rodríguez, destacó que estas jornadas “son una oportunidad para honrar la memoria de una mujer que hizo historia y que llevó el nombre de Galicia muy lejos, al tiempo que reforzamos la identidad de Mondoñedo como ciudad de encuentro, cultura y acogida”.

Revista ECO Andrea López-Chao

Añadió que esta programación “combina música, tradición, gastronomía y memoria, e invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada festiva y de convivencia”. La organización cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mondoñedo, la Asociación Abriendo Camino, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, la Diputación de Lugo y distintas entidades y colectivos. El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a participar en esta jornada especial y a compartir un homenaje que quiere mantener viva la huella de Andrea López Chao para las nuevas generaciones.

Todo ello es el resultado de cuatro años de trabajo, con comisión política por medio, para recuperar su memoria.