El Hospital da Mariña está preparado para afrontar los futuros casos de coronavirus

La gerente del Hospital da Mariña, María José Cortés, explica que nuestro centro de referencia está preparado para atender los posibles casos de coronavirus que se detecten en los próximos días, cuentan con la infraestructura, el material y el personal para atender esta alerta sanitaria. Además de tener actualizados los protocolos. Por el momento viven la situación con calma dada la baja incidencia que hay de COVID 19 en La Mariña, con seis casos detectados (a falta de confirmación absoluta).

María José Cortés explica, en esta entrevista en Cope de la Costa, que las pruebas de coronavirus no se le hacen a todo el mundo que presente síntomas o acuda a los centros sanitarios sino cuando lo recomienda el Servicio de Alertas Epidemiológicas de Galicia y siempre que la persona presente síntomas o haya estado en contacto con personas o zonas de riesgo. Es importante presentar síntomas porque si no, no se obtendría un buen resultado.

DOBLE CIRCUITO DE URGENCIAS

Entre hoy y mañana se terminará el desdoblamiento del área de Urgencias del Hospital de Burela creando un pasillo doble. De este modo, los pacientes con síntomas de coronavirus no compartirán espacios con los que presenten otro tipo de patologías. Según Cortés consiste en "desdoblar la atención", para ello "se va a diferenciar entre pacientes con problemas respiratorios del resto de pacientes". Intentarán "evitar también que el personal sanitario vaya de unos pacientes a otros y que pueda actuar también como vector de traspaso de la infección". Con la garantía de que todo tipo de pacientes se atenderán con todas las garantías y de acuerdo a las necesidades que requieran en cada momento.

La responsable del Hospital reconoce y agradece la labor que desarrollan todos los profesionales de la Sanidad y Atención Primaria y también el comportamiento cívico de los vecinos que no estamos saturando las urgencias y dejándoles trabajar.