Cómo preparar a un niño para la llegada de un bebé: "Dos coronas"

La llegada de un bebé es una de las noticias más alegres que puede recibir una familia. Sin embargo, algunas veces genera incertidumbre en el que se va a convertir en el hermano mayor. Se plantean si perderán la corona de rey que ostentan con orgullo y dejarán de ser el centro. Hay que preparar el aterrizaje antes de que el nuevo niño haya nacido para que no lo vean como un castigo.

El proceso no siempre es sencillo y por eso el psicólogo y educador Javier De Haro ofrece unas pautas para hacer más sencilla la transición a los padres, pero sobre todo a los niños. Hay que allanar el camino, pero no demasiado pronto. "Hay que decírselo preferiblemente en el segundo trimestre para evitar los riesgos iniciales que tiene un embarazo y a partir de ahí le empezamos a avisar, porque durante esos 9 meses hay que tomar decisiones importantes", indica De Haro.

Las primeras decisiones

Una vez ha llegado el momento de contarlo hay que tener muchos factores en cuenta. "Si vamos a dejar de darle el pecho o queremos que deje el pañal, nunca hay que empezar cuando ha llegado el bebé. Hay que adelantarse, porque si no pensará que pierde privilegios, porque ha llegado el bebé. La organización es importante".

También si va a empezar a ir a la guardería, es importante que se haga antes de que el hermanito esté en casa, porque podría sentir que pierde esa corona. Es un periodo complicado y hay que entender ciertos comportamientos. "Es muy importante que en el momento del parto el niño está rodeado de referentes y bien atendido. Al principio, aunque suene mal, el bebé no es un 'rival' porque no hace cosas, el problema llega con la sonrisa social, cuando ya empiezan a rivalizar y por eso es muy importante no cometer el fallo de pensar que de inmediato tu hijo deja de ser un niño pequeño para ser un hermano mayor".

Los tiempos son importantes. "No podemos pretender que maduren antes. A veces no entendemos el cambio al que se enfrentan. Pueden tener regresiones y bajones. La paciencia es clave".





Un regalo y no un castigo

Pronto entenderán en muchos casos que un hermano es algo maravilloso, pero hay que darles su tiempo y sobre todo su espacio. "Hay que naturalizar el proceso lo más posible y entender que tenga algunas actitudes mientras no se pase de una línea en la que pegue o cosas similares. El niño pequeño, que ahora es hermano mayor, debe seguir siendo el centro, que siga siendo el Rey de la casa, porque el bebé no necesita eso y él sí".

"Los celos son normales, porque tú imagina que llega alguien a tu casa con la que de repente tienes que compartir tu teléfono, el coche y a tu pareja. Eso les pasa a ellos. No hay que tener cuenta los celos. Hay que entender que puede hacer pis o decir que es un bebé. Hay que centrarse en sus necesidades y desdramatizar la situación".

Recomienda equilibrar los momentos en familia. "Es bueno que vea que tiene privilegios de hermano mayor y seguir haciendo cosas individuales con él para que no sienta que perdió su espacio y evitar ese punto en el que algunos quieren devolver al bebé". Potenciar su autonomía e implicar al niño con su hermano.