Empotran el coche contra la cristalera de una cafetería de Ribadeo (Lugo) para robar en su interior

Empotran el coche en la luna, se adentran en el local y se llevan la recaudación de la tragaperras y la máquina de tabaco. Luego escapan. Es lo que han hecho los ladrones en la madrugada del domingo en un bar cafetería de Ribadeo, La Bugalla, ubicada en la Avenida Rosalía de Castro. No sólo han alunizado en el escaparate provocando graves daños, sino que pasaron prácticamente por encima de la terraza que tiene a sus puertas, tirando una de las grandes jardineras que la colindan.

Los dueños de la cafetería calculan que se han podido llevar unos 2.000 euros, entre el dinero de la tragaperras, el tabaco y su recaudación. La máquina estaba recién surtida. Pero lo peor de todo son los daños ocasionados, la cristalera, con puerta incluida porque la sacaron del marco para acceder al bar, y el cartel de cristal de al lado. Más el trastorno, llamadas al seguro, un guardia que controla el local desde entonces. Y el disgusto, por supuesto.

COPE Daños en la cristalera y la pared colindante

La Bugalla cuenta con cámaras de seguridad que recogieron los movimientos de los dos asaltantes que se colaron, iban con una especie de pasamontañas pero se les veía la cara. Actuaron rápido y estaba claro que su objetivo principal era llevarse la caja registradora. Pero no lo consiguieron porque está anclada al mueble y el mueble a la pared. Les fue imposible cogerla y también acceder a ella. Como explica Mayilin Márquez, la hija de la dueña, "como está atornillada no la pueden llevar tan fácil".

Luego salieron pitando del local, arrancaron la matrícula del coche que conducían, un Seat León negro, y la dejaron allí tirada, lo que les hace pensar que el coche era robado.

Según cuenta Maylin, los ladrones se toparon con la Guardia Civil en su huida que, con el coche, intentó cortarles el paso pero se subieron a la acera y continuaron camino. Ahora las responsables de La Bugalla han interpuesto una denuncia y la investigación está en curso.