Chiringuito Os Castros: el alma de A Mariña que cada primavera vuelve a latir

Diego López vuelve a adelantarse al calendario. Fiel a su espíritu inquieto, el propietario del Chiringuito Os Castros, en Ribadeo, levanta las lonas cada año antes que muchos otros para ofrecer, como siempre, el mejor producto de la tierra en un entorno marino incomparable como la Playa de Os Castros.

El enclave no necesita demasiadas presentaciones: un auténtico paraíso, como el propio Diego lo define. Además de hostelero, también cultiva su faceta creativa escribiendo canciones inspiradas en lo que sucede en el chiringuito. “No canto porque no tengo buena voz”, reconoce entre risas, “pero me gusta escribir y mis amigos músicos ponen la música y la voz”.

Catorce temporadas de historia… y sumando

Este viernes 27 de marzo arranca su 14ª temporada. Y eso que, como recuerda Diego, “cuando empecé, pensaba que sería solo para un año”. La realidad ha superado cualquier previsión: el boca a boca y el cariño de la gente han convertido el chiringuito en mucho más que un negocio.

Hoy, sus clientes son amigos. Familias enteras repiten verano tras verano, hasta el punto de que tres generaciones distintas coinciden en el local: “Los hijos de los primeros clientes ahora también vienen, y muchos ya tienen nietos”, explica.

Un proyecto colectivo

El Chiringuito Os Castros no sería lo que es sin el equipo humano que acompaña a Diego. Más que trabajadores, son compañeros de viaje en una aventura que mezcla naturaleza, hospitalidad y buen ambiente.

Ese espíritu se mantiene también en la filosofía del negocio: sin grandes cambios cada temporada, pero con una apuesta firme por la calidad. “Seguimos confiando en los mismos proveedores desde el primer día, los que creyeron en mí cuando esto empezaba”, destaca.

De promesa del fútbol a referente en la costa

Cedida Diego Lopez: Chiringuito Praia Os Castros

La trayectoria de Diego López nunca ha pasado desapercibida. Fue un prometedor futbolista que apuntaba alto, pero una lesión truncó su carrera. Más tarde destacó en el sector inmobiliario en Lugo, hasta que la crisis le obligó a reinventarse.

Y lo hizo volviendo a un lugar que conocía bien: la costa de A Mariña. Allí encontró su sitio, pegado al mar, construyendo un proyecto que no ha dejado de crecer, no solo en éxito, sino en relaciones humanas.

Diego destaca también la buena sintonía con el entorno institucional, incluyendo al alcalde de Ribadeo, a quien define como “una persona joven y dinámica que intenta hacer buenas cosas”. Para él, cuidar el entorno es clave: “Es importante mantener todo bonito y en armonía”.

Sabor a tradición y despedida en octubre

La propuesta gastronómica mantiene la esencia de siempre: sardinas a la brasa, churrasco, criollos o pulpo á feira. “Cuatro cosas típicas de un chiringuito como este”, dice Diego, donde la calidad del producto es tan importante como el ambiente familiar que se respira.

La temporada se alargará hasta el último sábado de octubre, cuando tendrá lugar la ya tradicional fiesta de despedida. Una cita a la que, como cada año, todo el mundo está invitado.

Porque en el Chiringuito Os Castros no solo se come bien: se crean recuerdos.