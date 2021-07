El alcalde de Ribadeo pide civismo y limpieza a la población

El alcalde, Fernando Suárez, hace una llamada a la colaboración ciudadana para que Ribadeo esté el más limpio posible. Este fin de semana aparecieron cartones sin doblar abandonados encima de los contenedores habilitados para este fin, a pesar de que estos recipientes estaban vacíos.

El regidor grabó un vídeo y lo difundió a través de sus redes sociales: “queremos difundirlo porque lo de la limpieza viaria y recogida de basura por supuesto que es cosa del Ayuntamiento, pero nada de esto vale si no hay conciencia vecinal”.

Suárez Barcia subrayó que “de hecho se recoge la basura 7 días a la semana, excepto Navidad, Año Nuevo y algún festivo puntual. Siempre de madrugada. 3 días a la semana se recogen los cartones de los contenedores y 2 veces por semana se recoge puerta por puerta a los negocios de la villa. También en laépoca estival se refuerzan los planteles para intentar tener todo lo mejor posible. Pero nada de esto vale si no hay conciencia vecinal. Hacer esto con los cartiones, no doblarlos, dejarlo sobre los contenedores cuando estos están vacíos pues no es adecuado”.

La imagen de Ribadeo es cosa de todos

El alcalde dijo que “la imagen de Ribadeo la construimos todos, las administraciones y los particulares. Actitudes incívicas y egoístas como estas no ayudan a la imagen de nuestro Ayuntamiento. Podríamos no decirlo. Pero lo decimos, siempre con ánimo de mejorar”.

Las cartones sin doblar y encima de los contenedores fueron depositados este fin de semana en la zona del parque de San Francisco, en el cruce de Hermanos Moreno Ulloa con las calles Diputación y San Francisco, en San Lázaro, etc, etc… “es una situación que se repite en estos y en otros puntos y queocasiona las quejas vecinales por la imagen que se está dando de Ribadeo. Esas cartones y cajas, cuando hay viento, acaban tirados por las calles”.

Fernando Suárez hace una llamada al vecindario “para que la basura, el vidrio y la cartón sean depositados dentro de los contenedores destinados la cada cosa. Sí en algún momento puntual están llenos los que tenemos al lado de la casa, seamos cívicos y acudamos a otros próximos. Lo que no está bien es dejar las bolsas de la basura o llas cajas al lado de los contenedores, invadiendo la calle o la acera”.