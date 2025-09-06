La Xunta gastará medio millón de euros en sustituir la cubierta del edificio de los Juzgados de Lugo, que tiene goteras y filtraciones

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica este viernes la licitación de las obras de renovación integral del sistema de impermeabilización del edificio de los Juzgados de Lugo por un importe superior a 521.000 euros, dado que la sede judicial estaba afectada por goteras y desprendimientos que incluso obligaron a reubicar la función de algún juzgado para evitar daños personales.

La renovación de la cubierta no supondrá alteraciones de la tipología arquitectónica y estética del inmueble, según ha informado la Xunta de Galicia en un comunicado, y la intervención tiene un plazo de ejecución de tres meses desde el día siguiente de la firma del acta de comprobación.

Las empresas interesadas en optar al contrato podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 1 de octubre.

filtraciones, goteras y desprendimientos

El Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes precisa que “la licitación de estas obras se lleva a cabo debido al deterioro de la cubierta de los Juzgados de Lugo que ha dado lugar” a problemas como “filtraciones en el edificio” y “algunos desprendimientos” en el falso techo, lo que “dificulta el normal desarrollo del trabajo por parte del personal del juzgado”.

Cedida El presidente del TSXG visitó la sede de los Juzgados de Lugo acompañado por la jueza decana y el representante de la Xunta de Galicia

Recuerda, asimismo, que con carácter previo a esta licitación ya se llevaron a cabo “trabajos de reparación urgente con el objetivo de paliar las deficiencias detectadas” y evitar las filtraciones de agua.

Fueron “medidas de prevención provisionales” de las cuales la Xunta está “realizando un seguimiento exhaustivo y continuo” para “garantizar la utilización de las instalaciones de forma segura, tanto para el personal como para los usuarios que acuden al edificio”.

A finales de mayo, el entonces presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, visitó la sede judicial para conocer de primera mano la situación del edificio y recordó que las dependencias judiciales debían tener “la dignidad que la función judicial necesita”.