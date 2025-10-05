Toño desvela su secreto y abre su quinto local en Lugo para San Froilán: un éxito a prueba de crisis

Con este, ya suman cinco establecimientos que abarcan desde cafeterías hasta cervecerías, un modelo de éxito que parece resistir cualquier contratiempo económico. ¿Cuál es su secreto? Toño lo tiene claro: traballar.

La fuerza de la resiliencia gallega: Toño, de A Pontenova, demuestra que la clave está en la perseverancia

Antonio, conocido por todos como Toño, no es solo un hombre de negocios; es un símbolo de resiliencia. Nacido en A Pontenova, una tierra caracterizada por la fortaleza de su gente, Toño ha sabido sortear obstáculos y aprovechar cada oportunidad que le ha dado el destino. Su último logro, la apertura de Zodiac en el barrio de A Milagrosa-Piringalla, es la culminación de un proyecto que no entiende de crisis.

Chema Núñez Inauguración de Zodiac en Lugo

El local número cinco de Toño en Lugo se une a una exitosa lista que ya cuenta con el Punto de Encuentro (Xosé Castiñeira, 8), La Esquina (Camiño Real, 153), Cervecería Colocci (Ángelo Colocci, 4) e Intres (Ramiro Rueda). Pero, con tantas ubicaciones y un flujo constante de clientes, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuál es el secreto de tanto éxito?

El secreto de Toño: Traballar y hacer las cosas bien

La respuesta de Toño es directa y sencilla: traballar. En un vídeo reciente, lo explicó de manera clara y sin adornos: "traballar". Así de simple. La filosofía de Toño se basa en el esfuerzo constante, la dedicación y el compromiso, al igual que lo hacían los gallegos que emigraban en busca de un futuro mejor o los trabajadores que, con humildad, construyen su presente día a día. Para Toño, la clave está en la constancia y la autenticidad.

Este espíritu de trabajo lo comparte con Paula, su compañera de vida y de negocio, quien también es una pieza fundamental en este engranaje. Juntos, hacen frente a los retos de la hostelería con una actitud positiva, sin rendirse ante las dificultades.

Paula invita a todos a conocer Zodiac: un local que respira buen ambiente y buen café

La última joya de la corona, Cafetería Zodiac, ubicada en la rúa das Fontes, 26, ha sido recibida con entusiasmo por los vecinos de Lugo. En su inauguración, el local se llenó de caras conocidas de A Pontenova, pero también de nuevos clientes que, atraídos por la propuesta fresca y diferente, no dudaron en disfrutar de un buen café, unas deliciosas tapas y un ambiente inmejorable.

Chema Núñez Los amigos de A Pontenova arropando

Paula, con su habitual simpatía, invita a todos a visitar este nuevo espacio. "Estamos aquí para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Y en Zodiac, la atención es cercana, el café es excelente y las tapas son perfectas para cualquier hora del día", asegura.

Chema Núñez Paula invita a todos a venir a pasarlo bien

Con cada nuevo local, Toño y Paula demuestran que la clave de su éxito no es solo el esfuerzo, sino también el amor por lo que hacen y la conexión con su gente.

¿Te vienes a disfrutar de Zodiac? Si estás en Lugo, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar este nuevo local. Seguro que, como todos los demás, te encantará la experiencia.