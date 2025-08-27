Lo tendrás que dejar para otro momento... La Diputación de Lugo suspende las rutas en catamarán por el río Sil por un motivo de peso

La Diputación de Lugo ofrece dos rutas fluviales por la Ribeira Sacra que discurren por espacios naturales de singular belleza

La Diputación de Lugo ha suspendido las rutas en catamarán por el río Sil para ayudar a los medios de extinción y permitir que los hidroaviones puedan recargar con seguridad los depósitos de agua.

Esta suspensión, que en principio afectaría a las rutas programadas para martes y miércoles de esta semana, ha sido solicitada por el puesto de mando avanzado que la Xunta de Galicia mantiene en el municipio de Quiroga.

No obstante, desde la institución provincial han señalado que "la medida podrá prolongarse los próximos días en caso de que fuese necesario".

Las personas que tuviesen billete para el catamarán podrán solicitar su devolución o cambiarlo para realizar la ruta por el río Miño, desde el embarcadero de Belesar, que "en principio sí que estará operativa".

900 hectáreas quemadas

Este miércoles, los medios aéreos y terrestres, apoyados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan en la extinción del fuego declarado el lunes en A Pobra do Brollón, que obligó a activar la situación 2 por su cercanía con núcleos de población y ha alcanzado las 900 hectáreas quemadas, según el balance divulgado a primera hora de esta mañana por la Consellería de Medio Rural.

Las carreteras cortadas reabrieron el martes al tráfico, pero la circulación ferroviaria continúa interrumpida entre San Clodio, Quiroga y A Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.

También en la provincia de Lugo, se declaró el martes un incendio en A Fonsagrada, parroquia de San Pedro de Río, que ha quemado unas 40 hectáreas.