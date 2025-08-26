José Luis Rivera, alcalde de un municipio gallego afectado por dos terribles incendios, pero sin víctimas: "Quiroga está protegida por la mano de Dios"

José Luis Rivera, alcalde de Quiroga, muestra su alivio porque las casas se han salvado hasta el momento

El alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, ha confirmado este martes que el incendio que afecta a su municipio y al ayuntamiento vecino de A Pobra do Brollón, que ha arrasado más de 600 hectáreas, no ha afectado hasta el momento a ninguna vivienda habitada.

El fuego, iniciado a primera hora de la tarde del lunes en la parroquia de Abrence, en A Pobra do Brollón, obligó a activar la situación 2 por su cercanía a varios núcleos de población.

El último balance de la Consellería de Medio Rural recoge que el foco, que avanzó 500 hectáreas durante la noche, está próximo a los núcleos de Golmar, en A Pobra do Brollón, y a los de Conceado, O Freixeiro y San Pedro, en Quiroga.

Los vecinos salieron de sus viviendas de manera preventiva por sus propios medios durante las tareas de extinción, pero por ahora no se han registrado confinamientos o evacuaciones relacionados con este fuego.

"CINCO O SEIS ALDEAS AFECTADAS"

Según indicó el alcalde de Quiroga en declaraciones a COPE Lugo, hubo hasta "cinco o seis aldeas afectadas, rodeadas por el fuego y con bastante peligro".

En este sentido, el regidor confirmó que los vecinos de estos núcleos "pasaron la noche en sus casas".

"Quiroga está protegida por la mano de Dios, tanto en el incendio de Larouco como en este hemos tenido un montón de viviendas rodeadas y solamente hubo una afectada en el pueblo de Alvaredo", indicó el alcalde.

"COMO SI TUVIESE GASOLINA"

José Luis Rivera destacó la "virulencia" de un incendio que avanza "como si tuviese gasolina".

"Se extendió con muchísima rapidez", indicó el regidor, quien señaló que incluso en zonas de "monte raso" alcanzó una extraordinaria "velocidad".

Baruk Domínguez El alcalde de Quiroga se mostró sorprendido por el virulento avance del fuego

EN LA CUENCA DEL SIL...

Con respecto a la evolución del fuego en esta mañana, el alcalde de Quiroga avanzó que "hay focos que están estabilizados y otros que están activos, cogiendo bastante fuerza en zonas muy escarpadas".

Este martes, los mayores problemas afectan a "la desembocadura del río Lor, hacia las aldeas de Trasmonte y Vilachá, en A Pobra do Brollón", donde "están actuando medios aéreos".

"Es una zona que linda con el río Sil, que es bastante ancho, y estamos a la espera de que no pase hacia el otro lado, a Ribas de Sil", relató el regidor quirogués.

"Vamos a confiar en eso", añadió.

CARRETERAS Y VÍAS CORTADAS

En cuanto a la circulación, en las últimas horas el fuego obligó a cortar el tráfico en las carreteras N-120 y LU-933, aunque ya se ha restablecido.

Sigue interrumpida, no obstante, la circulación entre San Clodio, Quiroga y A Pobra do Brollón, de la línea férrea Monforte de Lemos-Ponferrada, según informó Adif a través de sus redes sociales.

COLABORACIÓN DE LA UME

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, visitó este martes el puesto de mando avanzado de Quiroga y agradeció el "trabajo coordinado" de los equipos desplegados en la zona contra el incendio, donde desde esta pasada noche se han sumado a los trabajos de extinción 30 militares y 9 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, esta tarde llegarán "más refuerzos del Gobierno al dispositivo", en concreto "dos helicópteros", confirmó la subdelegada.

Subdelegación del Gobierno en Lugo La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, visitó el puesto de mando avanzado de Quiroga

Isabel Rodríguez subrayó el "encomiable esfuerzo conjunto de los efectivos que está permitiendo afrontar de forma coordinada la difícil situación".

Además, en su cuarta visita a la zona, insistió en la "importancia de abordar la emergencia desde la unidad y la responsabilidad", y recordó "el firme compromiso del Gobierno de España con Galicia".