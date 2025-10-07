La RAG homenajeará al escritor Paco Martín en Lugo por los 40 años de la publicación de 'Das cousas de Ramón Lamote'

La RAG homenajeará a Paco Martín el próximo 15 de octubre en el Círculo de las Artes

La Real Academia Galega (RAG) homenajeará al escritor lucense Paco Martín el próximo 15 de octubre, con un acto que tendrá lugar en el Círculo das Artes de la ciudad de Lugo, con motivo de los cuarenta años de la publicación de 'Das cousas de Ramón Lamote'.

La RAG recuerda en un comunicado que “Lamote, Ramón Lamote Miñato, profesor particular de chairego y dibujante de sueños por encargo, les dio a las letras gallegas su primer Premio Nacional de Literatura y simbolizó, además, el resurgir de la literatura infantil y juvenil en lengua gallega”.

“Cuarenta años después de la publicación de la primera novela que protagonizó este personaje universal, 'Das cousas de Ramón Lamote', la Real Academia Galega le rendirá homenaje a su creador, Paco Martín”, en un acto que contará con la participación del propio escritor, así como de Isabel Soto, Lois Pérez, Alejandro Tobar y Blanca Villares.

Archivo Cope El homenaje se celebrará en el Círculo das Artes de Lugo

Paco martín, lois pérez, alejandro tobar y blanca villares

“Con este acto -de acceso libre hasta completar el aforo de la sala-, la RAG reconoce las aportaciones de Paco Martín a la literatura infantil y juvenil gallegas, sus contribuciones para situarlas como parte de la literatura, con mayúsculas, y en ningún modo menor”, afirmó la directora de la Sección de Literatura de la Academia y coordinadora de este encuentro, la académica Marilar Aleixandre.

El programa comenzará -a las 17:30 horas- con una conversación entre Paco Martín y la traductora y crítica literaria Isabel Soto, con una parte final que se abrirá a las preguntas del público. Posteriormente, el escritor Lois Pérez tomará la palabra con una intervención titulada “De cando o señor Lamote argallou un escritor chamado Paco Martín”.

El traductor Alejandro Tobar profundizará en la figura de Paco Martín como lector y hablará de los libros que los unen a ambos, mientras que la parte musical correrá a cargo de Blanca Villares.