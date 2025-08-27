Fin a un próspero "negocio telefónico" en Lugo y A Coruña: 60.000 euros en cobre

Cable de cobre encontrado en una de las furgonetas de la banda criminal

La Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en el robo de cable de cobre y ha detenido a tres de sus principales integrantes, un grupo que supuestamente estaría implicado en cuatro delitos perpetrados en las provincias de Lugo y A Coruña.

La investigación fue llevada a cabo a lo largo de los últimos meses, al tener constancia la Benemérita de la sustracción de "importantes cantidades de cable de cobre utilizado en telefonía".

En el transcurso de la operación, los agentes lograron identificar a los integrantes de este grupo itinerante, todos ellos residentes en Valencia, descubriendo su "modus operandi".

UN PARTICULAR "MODUS OPERANDI"

Los presuntos delincuentes establecían su epicentro operativo en las localidades de Guitiriz, en la provincia de Lugo, y Betanzos, en la provincia de A Coruña, "desplazándose desde su base a diferentes ubicaciones para la vigilancia y selección de objetivos".

Preferentemente, elegían "zonas rurales y boscosas, próximas a carreteras secundarias", aprovechando "la gran dispersión de líneas fuera del alcance de la vista, tratando con ello de dificultar su localización".

Una vez seleccionado el objetivo, el grupo, "perfectamente estructurado y jerarquizado", se desplazaba "en varios vehículos que previamente alquilaban en Valencia a nombre de otros miembros no fichados de la organización", con el objetivo de "dificultar la labor investigadora".

En este caso, el primer vehículo era el "encargado de las labores de lanzadera", tratando de "detectar los posibles controles policiales" e "informando en tiempo real al resto de vehículos".

Todos los robos fueron efectuados "en horario nocturno", circunstancia que unida a la "gran movilidad geográfica" y al "constante cambio de ubicación" de la banda, complicó notablemente su detección y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Una vez en el lugar escogido para actuar, los integrantes del grupo cortaban los cables del tendido telefónico en "secciones de dos o tres metros de longitud" para su "carga en una furgoneta", tras lo que iniciaban su traslado hasta el punto de ocultación.

En el marco de esta investigación, los agentes consiguieron "determinar la posible ubicación del próximo robo", estableciendo "un dispositivo especial de seguimiento y vigilancia" que posibilitó "la interceptación del grupo" en el momento en el que iban abandonar la provincia.

4.400 kilos de cable de cobre

Tras registrar dos vehículos, los agentes localizaron 4.400 kilogramos de cable de tendido telefónico, herramientas de corte, una escalera, una linterna, ropa oscura y varios pares de guantes, además de 1.770 euros en metálico.

El Instituto Armado intervino uno de los vehículos y los efectos encontrados, restituyendo el cable de cobre a su legítimo propietario.

El valor del material sustraído supera, según las estimaciones de los investigadores, los 60.000 euros.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del titular del Juzgado de Guardia de Vilalba.