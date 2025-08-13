Te daría para electrificar un barrio entero: tres detenidos en Lugo por robar 4.500 metros de cable de cobre de la A-6 y venderlo a terceros

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Tuteva', ha detenido a tres vecinos de Lugo, de 27, 31 y 42 años de edad, como supuestos autores de los delitos de robo, hurto y pertenencia a grupo criminal, al apropiarse ilícitamente de 4.500 metros de cable de cobre y numerosas herramientas, y posteriormente vender a terceros el material robado.

Según informaron desde la Comandancia de Lugo, los hechos se desarrollaron entre los meses de mayo y julio, cuando los presuntos autores sustrajeron, hasta en cinco ocasiones, cableado de cobre procedente de las obras de mejora que está efectuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en los túneles de la Autovía del Noroeste (A-6) a su paso por las localidades lucenses de Pedrafita do Cebreiro, Doncos y As Nogais.

VENTA POR EL "MÉTODO DEL GOTEO"

Los detenidos vendían el material sustraído por el "método del goteo" en establecimientos de tratamiento de residuos de fuera de la provincia de Lugo, utilizando para su traslado "diferentes vehículos y a terceras personas", todo ello "con la finalidad de dificultar la investigación policial y eludir la acción de la justicia".

En el desarrollo de la investigación, los agentes de la Benemérita intervinieron una furgoneta cargada con 900 kilogramos de cobre y parte de las herramientas sustraídas, cuando "regresaban supuestamente de cometer un ilícito".

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Becerrea.