El movimiento de vehículos de madrugada en una zona de montaña de Lugo lleva a la Guardia Civil a los sospechosos de robar el cable de una línea telefónica

Lugo - Publicado el 22 may 2025, 07:58 - Actualizado 22 may 2025, 08:32

La Guardia Civil ha imputado como investigados de un delito de robo con fuerza en las cosas en la localidad lucense de Quiroga a cuatro vecinos de Ponteareas, con edades comprendidas entre 22 y 38 años de edad, como sospechosos de haber sustraído unos 250 metros de cable de una línea telefónica de ese municipio.

Según ha informado la Comandancia de Lugo, tras tener conocimiento la Guardia Civil de la presencia de un todoterreno y de una furgoneta de madrugada en una zona no iluminada y próxima al lugar de As Medas-Quiroga, se tomó la decisión de desplegar "recursos policiales en las inmediaciones", por lo poco habitual que resultaba la presencia de esos vehículos a esas horas y en un lugar con una orografía tan particular.

Minutos más tarde, agentes de la Guardia Civil le dieron el alto a dos vehículos con características similares a los que habían sido vistos en ese lugar, cuando circulaban por la carretera LU-933, entre Monforte de Lemos y A Rúa, en el Alto de Aldriz.

Unos 250 metros de cable de cobre

Los agentes identificaron a los ocupantes de los vehículos, en cuyo interior viajaban cuatro personas. Posteriormente, comprobaron que en la parte posterior de la furgoneta transportaban cable telefónico cortado en trozos de 1,5 metros de longitud. En total, llevaban unos 250 metros de cable y no pudieron acreditar su procedencia.

Por todo ello, los agentes abrieron una investigación con los cuatro ocupantes de los vehículos como sospechosos de un delito de robo con fuerza.

Precisamente, al día siguiente, la compañía responsable del mantenimiento de las instalaciones puso en conocimiento de la Guardia Civil la sustracción de una parte de la línea de cable telefónico de la zona de As Medas-Quiroga, con cuantiosos daños materiales, además del valor del cable robado.