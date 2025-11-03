COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "El Barça vuelve el viernes al Camp Nou..."

Manolo Oliveros analiza el triunfo por 3 a 1 ante el Elche y el ambiente en las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys.

LA IMAGEN DEL DIA | 03 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:38 min escucha

