Un profesor del campus de Lugo acepta 23 meses de cárcel y dos años de inhabilitación por apropiarse de 9.500 euros de la Universidade de Santiago

El profesor reconoció los hechos en la vista celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo

Un profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha aceptado este lunes una pena de un año y once meses de cárcel, aunque no tendrá que ingresar en prisión -las partes acordaron la suspensión de la privación de libertad-, además de la inhabilitación durante dos años para el ejercicio de empleo público, después de haber reconocido en la Audiencia Provincial de Lugo haber haberse apropiado de 9.500 euros a través de una empresa de su propiedad.

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, el acusado, en su “condición de investigador y responsable único” de autorizar el gasto del dinero procedente de un convenio con una empresa irlandesa, “que exclusivamente era para la certificación y acreditación” de sostenibilidad de los bosques de robles en Galicia, cargó facturas por servicios de asesoramiento técnico simulados a una empresa de la que era administrador único.

El acusado ya devolvió el dinero, circunstancia que fue considerada como atenuante.