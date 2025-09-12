O PP impulsa unha recollida de sinaturas para pedir máis seguridade na zona norte de Lugo
Respalda “a mobilización veciñal” e reclama medidas para garantir a convivencia, como o “peche definitivo e a revogación de licenza de locais que teñan acreditadas múltiples infraccións”
Lugo - Publicado el
1 min lectura
”Diante da ausencia de resposta e a falta de medidas do goberno local para garantir a seguridade e convivencia na zona norte de Lugo”, a voceira do Partido Popular, Elena Candia, anunciou que o grupo municipal vai impulsar unha recollida de sinaturas para pedir o peche definitivo e a revogación da licencia “daqueles locais onde estén probadas múltiples infraccións e problemas de convivencia derivados das mesmas”.
“Para nós, a seguridade é unha prioridade e un eixo central do noso modelo de cidade”, asegurou este venres en declaracións aos medios de comunicación, na intersección da Rúa Tui co Camiño Real.
Elena Candia explicou que “queremos un Lugo no que veciños e comerciantes vivan con tranquilidade e confianza, porque só así poderemos atraer proxectos de vida e de emprendemento á nosa cidade”.
a pé de rúa
Tamén confirmou que a “campaña faráse a pé de rúa” e haberá unha carpa informativa na Rúa Divina Pastora –na Milagrosa- o próximo mércores, 17 de setembro. Ademais, durante toda a xornada, os promotores da iniciatia recollerán apoios en rúas e comercios do barrio.