La plantilla de Tivaygasa (Lugo) se moviliza ante el anuncio del cierre "inmediato" de la empresa

La CIG informa de que el gerente de Tivaygasa le comunicó a la plantilla el cierre inmediato de la empresa/ Foto: Google

La dirección de la empresa Tivaygasa (Transformados Industriales Vasco-Galaicos) le ha comunicado a la plantilla su intención de cerrar la factoría que tiene en el municipio de Guitiriz (Lugo), lo que conllevaría el despido de sus 20 trabajadores y trabajadoras, según ha informado la CIG.

Tivaygasa es una empresa industrial situada en Pardiñas, Guitiriz, que se dedica al mantenimiento integral (pintado, reparación y retimbrado) de las bombonas de butano de Repsol y Cepsa, así como de las jaulas en las que son transportadas.

Según el sindicato, este miércoles, en el transcurso de una reunión con el representante del personal (de la CIG), el gerente lo informó de la grave situación económica que atraviesa Tivaygasa como consecuencia de las deudas que acumula. Esta sería la razón, añadió, por la que se tomó la decisión de proceder al cierre, que afectaría a los 20 trabajadores y trabajadoras de la planta de Guitiriz.

el sindicato denuncia que falta información

Por parte de la dirección de la empresa, precisó Afonso Losada, de CIG-Industria de Lugo-A Mariña, no se aportaron más datos que clarifiquen cuándo y cómo se va a concretar ese cierre, salvo que “ será inmediato” .

Se da la coincidencia, recordó, de que el personal tenía convocada una huelga para este jueves como consecuencia de los retrasos reiterados en el pago de sus salarios.

En este nuevo contexto, la CIG manifiesta su oposición rotunda la esta decisión “y reclama que se aclare por parte de la empresa la verdadera situación, así como que explique si está previsto la entrada en concurso de acreedores por la situación económica o si e va a presentar un ERE de extinción total”.

Asimismo, la CIG demanda soluciones para el futuro de los trabajadores y de las trabajadoras, que la empresa siente a negociar “y que se explore la posibilidad de la venta para asegurar al continuidad de la actividad y la salvaguarda de los puestos de trabajo”.

Este jueves se desarrollará la jornada de huelga prevista y mañana viernes, 19 de septiembre, el personal se concentrará a las puertas de la empresa.