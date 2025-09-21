El árbitro del Andorra-Mirandés denuncia amenazas de Gerard Piqué en el túnel de vestuarios

Andorra y Mirandés se enfrentaron este sábado en el Principado en un partido que acabó con empate (1-1) y en el que los locales acabaron muy enfadados con la actuación de Alonso de Ena Wolf, árbitro del mismo. Todo tras un penalti muy protestado de Marc Domenech Iker Córdoba en el que Alonso de Ena Wolf después de consultar el VAR confirmó su decisión. Carlos Fernández fue el encargado de establecer el 1-1 definitivo.

Tras el pitido final hubo lío en el túnel de vestuarios con varios directivos del Andorra, entre ellos Gerard Pique al que el árbitro en su acta acusa de amenazas: "Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente nº1 D. Jaume Nogues Llorens a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: sois unos sinvergüenzas”, “esto es una vergüenza”. Esta situación, conlleva a que D. Gerard Piqué Bernábeu se aproximó a escasos centímetros del asistente nº1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales".

RFEF Acta arbitral en el que se recogen las amenazas de Piqué al árbitro del Andorra-Mirandés.

Asimismo, D. Carles Manso Rubio se dirigió al mismo asistente nº1 en los siguientes términos: “hijo de puta, hijo de puta”. En ese momento. D. Jaume Nogues Llorens y D. Gerard Piqué Bernabéu se acercaron a mi persona, formulando objeciones arbitrales en tono amenazante. En concreto, D. Jaume Nogues Llorens manifestó: "menuda vergüenza. No tenéis vergüenza”, a viva voz, debiendo ser nuevamente apartado por la policía.