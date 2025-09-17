La película preestrenada en Lugo que representará a España en los Óscar

Oliver Laxe hizo en mayo, en Navia de Suarna, el preestreno de la película que ahora competirá por un Óscar

Es público el amor que siente el cineasta Óliver Laxe por la Montaña de Lugo. Asentado desde hace años en Os Ancares, no deja de demostrarlo, con palabras, pero también con gestos importantes, de esos que sitúan a esta zona rural en el mapa de la cultura a nivel planetario. En mayo, apenas 24 horas después de recoger el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, hizo un preestreno especial en Galicia del filme 'Sirat'. No fue en Compostela, ni en Vigo o en A Coruña, ni siquiera en la ciudad de Lugo. Esa proyección fue en Navia de Suarna, acompañado por muchos representantes políticos, entre ellos el conselleiro de Cultura, José Campos, pero sobre todo, arropado por cientos de sus vecinos.

La cosas, a veces, son más sencillas de lo que parecen. Lo explicó el propio Óliver Laxe. Se trataba de presentar una película “na casa, rodeado dos meus, que tan ben me coidan”. Sin más. “É a segunda película que estreamos aquí”, recordó, porque antes hizo lo mismo con otro film muy premiado y que tenía Os Ancares como escenario principal: 'O que arde'.

“Despois de ir ao fronte, hay que estar na casa, para coller forzas”, dijo entonces a los medios de comunicación. Reconoció sentirse “moi contento” por el preestreno, porque suponía hacer “da periferia centro, que sabedes que é o que me gusta”.

Además, “é o lóxico, presentar a película na miña casa”.

Cedida Oliver Laxe, acompañado por el alcalde de Navia de Suarna y el protagonista del film Sergi López, en el preestreno de la película

ahora...a pelear por un óscar

Ahora las palabras de Laxe cobran, si cabe, todavía mas fuerza. Sirat' acaba de ser elegida para representar a España en los Óscar y optar al premio final en la categoría de mejor película internacional en la próxima edición de los Premios. El anuncio lo hizo este miércoles la Academia de Cine española.

La película de Óliver Laxe, que narra la historia de un padre (el actor de Vilanova i la Geltrú Sergi López) que busca a su hija en las 'raves' de Marruecos durante un viaje frenético pero cargado de simbolismo e introspección, estaba en todas las quinielas para ser una de las posibles candidatas a los Óscar este año.

En una conexión por videoconferencia, Óliver Laxe ha confiado en las posibilidades de su película, a la que ha definido como un "bicho extraño, único, genuino y que excita muchísimo a la cinefilia y a la profesión y le hace sentir cosas genuinas".

“Cosas genuinas” que también esperan vivir sus vecinos de Navia de Suarna, donde esperan recibirlo una vez más con un premio debajo del brazo. En este caso, con el premio gordo de la industria cinematográfica mundial.