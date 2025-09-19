Críticas (Semana del 11 al 18 de septiembre)
Buenos días.
Me vine de la SER con vosotros, pero este verano me he bajado definitivamente, lo siento. Yo usaba la aplicación de TDJ, así que supongo que no hay que esperar al EGM para que notéis la bajada en audiencia.
Lo de El Partidazo es ya infumable. El nivel cavernícola es excesivo, no solo con Juanma, sino también con Joseba (qué desilusión la de él). Debería llamarse el Oasis del fascismo (lo de Víctor, Gato, Guasch… es hasta obsceno).
Leo hoy en Twitter que ayer la liasteis en El Tertulión. No me extraña. A mí no me gusta que se pare la Vuelta, pero tampoco que muera gente inocente, ya sea palestina, vasca, judía o ucraniana. Una pena, porque Relaño puede aportar sensatez, pero ya es tarde. Cuidad a Corrochano que es lo mejor que tenéis.
Adiós.
