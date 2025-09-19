Diego González Rivas, uno de los mejores cirujanos de España, acosado en redes por votar a Feijóo: "La línea que deberíamos seguir..."

Diego González Rivas es uno de los mejores cirujanos de España y ha atendido, desde Shanghái, China, a Pilar García Muñiz en 'La Tarde' de COPE. Lo hace en un momento en el que su nombre se ha viralizado en redes sociales, desgraciadamente, por comentar públicamente a qué partido político vota.

Él admite que nunca se ha "posicionado" y que la política no es una rama de la vida que le interese demasiado. Simplemente, explica, le preguntaron en el pódcast 'Ac2ality' qué pensaba acerca del Gobierno y a quién votaría y él respondió.

No obstante, según ha contado en antena, aunque esté lejos y tampoco le afecten demasiado las críticas en redes, sí que le han "sorprendido ciertos comentarios de algunas personas" que le criticaban por expresar libremente el sentido de su voto. Incluso, asegura, hay quien le ha notificado que, sabiendo que vota al Partido Popular, se le ha "caído un mito".

El caso es que, además, ha votado a la lista más popular, el PP de Alberto Núñez Feijóo, con lo que, como él mismo argumenta, "no es ninguna locura ni nada que esté fuera de lugar".

Las personas no son más o menos válidas por su ideología

Algo diferente, continua, hubiera sido "hablar mal de algún político, por ejemplo, o meterme con alguna religión, en cuyo caso, hubiera entendido las críticas si llegaran de parte de un grupo de seguidores", pero no es el caso.

Lo que no tiene sentido, sentencia, es "criticar a una persona porque su voto no coincide con el propio". Y menos aún, llamar a alguien "facha" por votar al Partido Popular.

Sea cual sea la cuestión, González apuesta por "ser fiel a uno mismo y tomar las decisiones que entiende que son mejores". Lo más importante, por encima de todo, "es respetar a quien piensa diferente".